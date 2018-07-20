Deprem sonrası Savrun Çayı'nda ilginç doğa olayı

Mazgaç Dağı Akgedik mevkiinden doğan, toplam uzunluğu 83 kilometre olan Savrun çayının, Kadirli ilçesinden geçen bölümünde suyun içinden çamur kaynamaya başladı. Vatandaşlar yaşanan olay sonrası endişelenirken, Jeofizik Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi Melih Baki, riskli bir durum olmadığını söyledi. Baki, "Bölgede peş peşe 2.3, 2.2, 2.3. ve bu sabah 2.1 büyüklüğünde yüzeye yakın depremler oldu. Sismik aktivite bölgede yoğun bir şekilde yaşanıyor. Bakıldığı zaman risk görünmüyor. Ancak, bu hareketliliği ve Savrun çayındaki son durumu izlemeye aldık" dedi.
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