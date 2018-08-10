Denizli’de tehlikeli gerginlik! Mahalle abluka altına alındı

Olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi 2315 Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, mahallede yaşayan Suriye uyruklu 3 genç Baran K., isimli 12 yaşındaki çocuğu sopalarla dövdü. Ardından Baran K.’nın yakınları ve mahalledeki diğer gençlerde kavgaya dahil olunca olay büyüdü. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilerek olay daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Çıkan olaylarla Suriye uyruklu olduğu ve ismi henüz tespit edilemeyen 18 yaşındaki bir şahıs bıçaklanırken, durumunun iyi olduğu belirtildi. Bıçaklanan şahıs 112 Acil Servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çıkan olaylarda bazı mahalle sakinleri ise bölgede yaşayan Suriyeli bazı ailelerin ev ve araçlarını taşlayarak zarara verdi. Olayın ardından bölgeyi bir süre ablukaya alan polis ekipleri mahallede yaklaşık 2 saat boyunca devriye gezdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

  • Güncel 10 Ağustos 2018 08:18
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