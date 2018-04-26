Denizli'de korkutan deprem! Büyüklüğü ne kadar?..

ADIYAMAN'daki 5.4'lük depremin ardından bu sefer de Denizli 4.5'lik depremle sallandı... Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 14.37'de merkez üssü Denizli'nin Honaz ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre ise saat 14.37'de merkez üssü Honaz ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.