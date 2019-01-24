Denizli’de kan donduran olay! Boş tarlada bidonun içinde bulundu

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde plastik bir bidon içerisinde bebek cesedi bulundu.Edinilen bilgilere göre, Yakayurt Mahallesi’nde arıtma tesisi yakınında bulunan bir arazide koyun otlatan çobanlar bir bidon buldu. Bidonun içinde bebek cesedi olduğunu gören çobanlar durumu jandarmaya bildirdi.

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