Denizli'de genç kızın şüpheli ölümü!

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki evinde annesiyle birlikte yaşayan kuaför Gurbet Badat (22), yatağında annesi tarafından hareketsiz halde bulundu. Annesinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Badat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Astım hastası olan Gurbet Badat'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Badat'ın ölüm nedeninin ayrıntılı araştırılması cenaze İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan otopsi sonrası Gurbet Badat'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Hayatının baharında yaşamını yitiren Gurbet Badat için Asri Mezarlık Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Badat'ın cenazesi Çakmak Mezarlığına götürülüp, toprağa verildi.

Gurbet Badat'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumundan gelecek ileri otopsi sonucunun beklendiği bildirildi.