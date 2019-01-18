Denizli’de Fetö'nün ‘gaybubet evleri’ne operasyon! 6 kişi gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan ancak yapılan çalışmalarda yakalanmayan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. TEM ekipleri şahısların saklandıkları ve ‘gaybubet evleri’ olarak adlandırılan 6 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi.

SAHTE EVRAKLAR ELE GEÇİRİLDİ: Baskınlarda örgüt mensubu olduğu öne sürülen F.R.K, S.B, V.D, A.D, M.A.C, ve H.H. isimli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan şahısların bazılarının önceki dönemlerde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kamu görevlerinden ihraç edildikleri bazılarının ise örgütün aday hakim, savcı evlerinde kaldıkları belirlendi. Aralarında kadınların da bulunduğu şahısların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda ise sahte kimlikler ile cep telefonu ve dijital materyaller de ele geçirildiği bildirildi.

Şahıslar geniş güvenlik önlemleri altında polis kontrolünde bindirildikleri minibüs ile adliyeye götürüldü.