  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Denizli’de Fetö'nün ‘gaybubet evleri’ne operasyon! 6 kişi gözaltında

Denizli’de Fetö'nün ‘gaybubet evleri’ne operasyon! 6 kişi gözaltında

Denizli’de Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) ‘gaybubet evleri’ne düzenlenene operasyonda aralarında kadınların da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 18-01-2019 16:27 - Güncelleme: 18-01-2019 16:27

Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan ancak yapılan çalışmalarda yakalanmayan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. TEM ekipleri şahısların saklandıkları ve ‘gaybubet evleri’ olarak adlandırılan 6 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi.

SAHTE EVRAKLAR ELE GEÇİRİLDİ: Baskınlarda örgüt mensubu olduğu öne sürülen F.R.K, S.B, V.D, A.D, M.A.C, ve H.H. isimli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan şahısların bazılarının önceki dönemlerde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kamu görevlerinden ihraç edildikleri bazılarının ise örgütün aday hakim, savcı evlerinde kaldıkları belirlendi. Aralarında kadınların da bulunduğu şahısların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda ise sahte kimlikler ile cep telefonu ve dijital materyaller de ele geçirildiği bildirildi.

Şahıslar geniş güvenlik önlemleri altında polis kontrolünde bindirildikleri minibüs ile adliyeye götürüldü.

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : İHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Denizli’de Fetö'nün ‘gaybubet evleri’ne operasyon! 6 kişi gözaltında haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 18 Ocak 2019 16:38 Denizliyi anladikda, DENIZFENERINI de unutmaduk ha.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro