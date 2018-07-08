Denizli’de feci olay: Feryatlar yürekleri dağladı!

Olay, Denizli’nin Acıpayam ilçesi Alaaddin Mahallesi’ndeki gölette meydana geldi. Öğle saatlerinde piknik yapmak için gölet çevresine giden Kasal ailesinin 11 yaşındaki çocukları Osman ile 5 yaşındaki kızları Esila Melike Kasal, iddialara göre, anne ve babalarından habersiz oynamak için gölete gitti.

Göletin yanından geçen yolda oynamaya başlayan çocuklardan Osman Kasal, dengesini kaybedip düşünce kendisini bir anda boşlukta bularak dibe doğru batmaya başladı. Kardeşi Melike’nin bağırması üzerine çevrede balık tutan şahıslar olaya müdahale ederek Melike’yi su derinliğinin az olduğu kısımdan kurtarırken, bir anda gözlerden kaybolan Osman’ı ise kurtaramadılar.

Olayın ardından çevredekiler durumu hemen jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, dalgıçlar ve botlar yardımı ile hayatını kaybeden küçük çocuğun cesedini su dibinden çıkardı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma ekipleri esnasında Kasal ailesi üyeleri sinir krizleri geçirerek fenalaştı. Anne Songül ve baba Ramazan Kasal ile birlikte aile üyeleri feryatlar ederek çalışmaları izledi.

Olayda boğulma tehlikesi geçiren 5 yaşındaki Esila Melike Kasal, 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

  • Güncel 08 Temmuz 2018 20:15
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