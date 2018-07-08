Denizli’de feci olay: Feryatlar yürekleri dağladı!

DENİZLİ’de piknik yapmaya giden ailenin oynamak için baraj gölete giren iki çocuğundan biri öldü, diğeri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Denizli’nin Acıpayam ilçesi Alaaddin Mahallesi’ndeki gölette meydana geldi. Öğle saatlerinde piknik yapmak için gölet çevresine giden Kasal ailesinin 11 yaşındaki çocukları Osman ile 5 yaşındaki kızları Esila Melike Kasal, iddialara göre, anne ve babalarından habersiz oynamak için gölete gitti. Twitter

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Göletin yanından geçen yolda oynamaya başlayan çocuklardan Osman Kasal, dengesini kaybedip düşünce kendisini bir anda boşlukta bularak dibe doğru batmaya başladı. Kardeşi Melike’nin bağırması üzerine çevrede balık tutan şahıslar olaya müdahale ederek Melike’yi su derinliğinin az olduğu kısımdan kurtarırken, bir anda gözlerden kaybolan Osman’ı ise kurtaramadılar. Twitter

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Olayın ardından çevredekiler durumu hemen jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istedi. Twitter

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