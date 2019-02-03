Denizli'de bina çöktü: Ortalık savaş alanına döndü!

DENİZLİ’de yıkılma çalışması yapılan eski bir bina çöktü. Binadan kopan parçaların yola savrulması sonucu yol trafiğe kapatıldı. Olayda, herhangi bir mal ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin ek binası olan Doktorlar Caddesindeki 7 katlı binada yıkım çalışması yapılırken, 3 ve 4'üncü katlar çöktü. Çökme sırasında inşaat atıkları çevreye yayıldı, ortalık toza büründü. İnşaat atıkları nedeniyle çevredeki bazı iş yerleri zarar gördü. Twitter

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Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin Saraylar Mahallesi Doktorlar Caddesi'ndeki daha önce hizmet verdiği binada eski olması nedeniyle bir süre önce yıkım işlemi başlatıldı. Yıkım işlemini başlatan firma iş makineleriyle 7 katlı olan binanın katlarını tek tek yıkmaya başladı. Twitter

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Binanın yıkım işleminin yapıldığı arka bölümünde iddiaya göre iş makinesi operatörünün 2'ince kattan itibaren 3'üncü katta taşıcıyı kolonları yıkmaya başlaması çökmeye neden oldu. Binanın geri kalan 3 ve 4'üncü katları taşıcıyı kolonların zayıflaması üzerine birden çöktü. Twitter

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