Denizli'de bina çöktü: Ortalık savaş alanına döndü!

DENİZLİ’de yıkılma çalışması yapılan eski bir bina çöktü. Binadan kopan parçaların yola savrulması sonucu yol trafiğe kapatıldı. Olayda, herhangi bir mal ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Denizli'de bina çöktü: Ortalık savaş alanına döndü!

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin ek binası olan Doktorlar Caddesindeki 7 katlı binada yıkım çalışması yapılırken, 3 ve 4'üncü katlar çöktü. Çökme sırasında inşaat atıkları çevreye yayıldı, ortalık toza büründü. İnşaat atıkları nedeniyle çevredeki bazı iş yerleri zarar gördü.

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Denizli'de bina çöktü: Ortalık savaş alanına döndü!

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin Saraylar Mahallesi Doktorlar Caddesi'ndeki daha önce hizmet verdiği binada eski olması nedeniyle bir süre önce yıkım işlemi başlatıldı. Yıkım işlemini başlatan firma iş makineleriyle 7 katlı olan binanın katlarını tek tek yıkmaya başladı.

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Denizli'de bina çöktü: Ortalık savaş alanına döndü!

Binanın yıkım işleminin yapıldığı arka bölümünde iddiaya göre iş makinesi operatörünün 2'ince kattan itibaren 3'üncü katta taşıcıyı kolonları yıkmaya başlaması çökmeye neden oldu. Binanın geri kalan 3 ve 4'üncü katları taşıcıyı kolonların zayıflaması üzerine birden çöktü.

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Denizli'de bina çöktü: Ortalık savaş alanına döndü!

Çökmeyle birlikte etrafa inşaat atıkları dağıldı. Doktorlar caddesi çökmeyle birlikte toz bulutu içerisinde kaldı. Yıkılan binanın yanındaki iki apartman girişi inşaat atıkları nedeniyle kapanırken, bazı işyerlerinde de zarar oluştu. Katların çökmesi sırasında hiç kimsenin bölgede bulunmaması olası bir faciayı önledi.

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