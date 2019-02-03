Denizli'de bina çöktü: Ortalık savaş alanına döndü!

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin ek binası olan Doktorlar Caddesindeki 7 katlı binada yıkım çalışması yapılırken, 3 ve 4'üncü katlar çöktü. Çökme sırasında inşaat atıkları çevreye yayıldı, ortalık toza büründü. İnşaat atıkları nedeniyle çevredeki bazı iş yerleri zarar gördü.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin Saraylar Mahallesi Doktorlar Caddesi'ndeki daha önce hizmet verdiği binada eski olması nedeniyle bir süre önce yıkım işlemi başlatıldı. Yıkım işlemini başlatan firma iş makineleriyle 7 katlı olan binanın katlarını tek tek yıkmaya başladı.
Çökmeyle birlikte etrafa inşaat atıkları dağıldı. Doktorlar caddesi çökmeyle birlikte toz bulutu içerisinde kaldı. Yıkılan binanın yanındaki iki apartman girişi inşaat atıkları nedeniyle kapanırken, bazı işyerlerinde de zarar oluştu. Katların çökmesi sırasında hiç kimsenin bölgede bulunmaması olası bir faciayı önledi.
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