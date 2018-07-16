Denizi olmayan Manisa’da gelini kayıkla aldı

Manisa’da bir damat, gelini babasının evinden 4 tekerlekli, halat yardımıyla çekilerek hareket ettirilebilen kayıkla aldı.

Denizi olmayan Manisa’da gelini kayıkla aldı

Manisa’da bir damat, gelini babasının evinden 4 tekerlekli, halat yardımıyla çekilerek hareket ettirilebilen kayıkla aldı. Babasının, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinde karadan yürüttüğü gemilerden esinlenerek tasarladığı kayıkla müstakbel eşini alan damat, halatla çektiği kayıkla hayat arkadaşına şehir turu yaptırdı.

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Denizi olmayan Manisa’da gelini kayıkla aldı

Manisa’da düzenlenen gelin alma töreni renkli görüntülere sahne oldu. Tülay-Halil İnser ile Derya -Mehmet Doğrul çiftlerinin çocukları Damla Doğrul ve Kemal İnser, sıra dışı tören sonrası dünya evine girdi. Damat Kemal İnser, bir süre önce yapılan nikahla hayatını birleştirdiği eşi Damla İnser’i baba evinden kayıkla aldı. Kuaförlük yapan babası Halil İnser tarafından tasarlanan, 4 tekerlekli ve halat yardımıyla çekilebilen kayığa evinin önünde binen damat Kemal İnser, temsili yeniçeri askerleri tarafından çekilerek, gelin Damla İnser’in babaevine götürüldü. Evinden aldığı müstakbel eşini kayığa bindiren damat Kemal İnser, kayığın halatını omuzlayıp çekerek hayat arkadaşına şehir turu yaptırdı.

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Denizi olmayan Manisa’da gelini kayıkla aldı

Güzergah boyunca vatandaşların ilgisiyle karşılaşan gelin ve damat, oluşan trafik sıkışıklığına sürücülerden de alkış aldı. Tekerlekli kayığı bindirilmiş gelini ve kayığı çeken damadı şehir merkezinde gören bazı vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Denize kıyısı olmayan Manisa’da gelinin kayıkla alınması ve şehir turu yaptırılması renkli görüntüler ortaya çıkardı. Kayığı yapan damadın babası Halil İnser, “1453'te Fatih, İstanbul'u fethetti. Biz de 4 yıldır zorlu bir süreç geçirdik. En güzel kızın gönlünü fethettik.

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Denizi olmayan Manisa’da gelini kayıkla aldı

Fatih kayıkları dağlardan yürüttü. Ben de karadan yürüteyim diye böyle bir mizansen hazırladım. Zorlu bir süreçti. Eş dost vasıtasıyla bu kayığı yaptık" dedi. Damadın annesi Tülay İnser, “Bu anı dört gözle bekliyorduk. Allah geçim versin evlatlarımıza. Eşimle beraber konuştuk. Arkadaşlarımız sayesinde karar verdik. Çok ilginç olacağını da düşündük. Oğlumuz da bunu çok istiyordu" diye konuştu.

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