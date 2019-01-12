Denize düşen hemşireyi, dalış timi komutanı kurtardı

'VATANDAŞIN CAN GÜVENLİĞİ DAHA ÖNEMLİ'

Astsubay Üstçavuş Yeltirik, vakit kaybetmemek için teçhizatını almadan sahile geldiğini belirterek, "İhbarı aldığımda evimdeydim, evim buraya yakın. Kendi aracımla acil olarak olay yerine geldim. Diğer ekiplerimiz o esnada yoldaydı. Ben kazazedeyi suda görünce, zaten bilincini yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştı. Suya atladım karaya çekerek ambulansa teslim ettim.