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Denizden esrarengiz cihaz çıktı

Denizden esrarengiz cihaz çıktı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde deniz kenarında esrarengiz bir cihaz bulundu. Üzerinde Rus alfabesi ile yazılar yazan cihazın bir balığın üzerine takılmış takip cihazı olabileceği iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2018 00:41 - Güncelleme: 04-02-2018 00:41

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan Adnan Sobi isimli vatandaş deniz kenarında yürürken bir cihaz olduğunu fark etti. Üzerinde çeşitli elektronik aksam bulunan cihazı alan Sobi, hemen durumu yetkililere haber verdi.

Üzerinde Rus alfabesi ile yazılar yazan cihazın bir balığın üzerine takılmış takip cihazının olduğu tahmin edilirken cihazı incelemek için bulan vatandaşın yanına giden Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Balık, karaya vuran cihazın balıkların üzerine takip için takılan telemetri cihazına benzediğini söyledi.

"TELEMETRİ CİHAZINA ÇOK BENZİYOR"

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulanan İsmet Balık, “Kesin olmamakla beraber telemetri cihazına çok benziyor. Uzaktan denizdeki canlıları izlemek için kullanılan cihazlardan birisi olabilir. Cihaz takılan balıktan ayrılması veya ölmesi ile karaya vurduğunu düşünüyorum. Tehlike arz edecek bir cihaz olduğunu zannetmiyorum. Mersin veya yunusa bu cihaz takılmış olabilir. Üzerinde bulunan Rus alfabesi yazısı büyük bir ihtimal oradan Fatsa’ya kadar gelen bir canlı üzerinden karaya vurmuş olabilir. Yaptığım incelemeler neticesinde orijinal seri üretimle üretilen cihaza benzemiyor. Özellikli bir cihaz fakat tehlike arz edecek bir durum söz konusu değildir. İlk defa böyle bir cihaz gördüm. Ülkemizde de buna benzer takip cihazlar var” dedi.

"HER ŞEYE KARŞI DİKKATLİ OLMALIYIZ”

Sahilde cihazı bulan Adnan Sobi ise yaptığı açıklamada, “Önce antenini fark ettim bu cihazın. Sonra köpük içinde bulunan cihazı açtım ve içindeki düzeneği görünce şaşırdım. Çevremdekilere cihazı tarif ettim ve onlar da bir takip cihazı olduğunu söylediler bana. Tabii üzerinde bulunan Rus alfabesinin olması biraz düşündürdü beni. Eğer bir takip cihazı ise Türkiye coğrafyasında dolaşması ne kadar yolun geldiğini gösterir o balığın. Tabii ülke olarak hassas dönemden geçiyoruz. Her şeye karşı dikkatli olmalıyız” diye konuştu.

 
Sobi, denizdeki cihazın incelenmesi için ilgili yerlere götüreceğini sözlerine ekledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 04 Şubat 2018 01:17 Dikkatli olun dikkatlı tabi durumu anlayacak kapasite varsa

    CEVAP YAZ 1 1
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