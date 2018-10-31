Denizdeki kaçak avcıya biber gazlı müdahale

Körfezde kaçak midye avlayan şahıslara polis baskın yaptı. Ancak denizden çıkmak istemeyen kaçak avcılara polisin köprü üstünden biber gazı sıkması enterasan bir görüntü oluşturdu.

Denizdeki kaçak avcıya biber gazlı müdahale

İZMİT Körfezi'nde kaçak midye avlandığı ihbarı üzerine Tarım İl Müdürlüğü, zabıta ve polis ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, Kuş Cenneti'nin bulunduğu alanda midye avlayanları karaya çıkmaları konusunda uyardı.

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Denizdeki kaçak avcıya biber gazlı müdahale

Ancak üzerlerinde dalgıç kıyafetleri giyen bu kişiler, yüzerek kaçmaya çalıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz temizleme aracındaki zabıta memurları, midye avcılarını denizden çıkarmaya çalıştı. Polis ise köprünün üzerinden kaçak avcıların üzerine biber gazı sıktı. Denizde yaklaşık 1 saatlik kovalamacayla N.Y., K.E., L.K., İ.P. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yakalandı.

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Denizdeki kaçak avcıya biber gazlı müdahale

Midye toplayan K.E., "Biz midye toplamıyoruz, balık tutuyoruz. Ele geçirilen midye malzemeleri başkalarına ait. Öyle şeyler yapmayız biz. Biz vatana, millete hayırlı insanlarız" dedi.

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Denizdeki kaçak avcıya biber gazlı müdahale

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen midye avcılarına, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında, kişi başı 1322 TL ceza kesildi.

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