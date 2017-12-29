Denizde yakalayıp sosyal medyada paylaştı sonrasında olanlar oldu

Rus bilim insanı Roman Fedortsov, okyanusun derinliklerinden yakalanan deniz canlılarının fotoğraflarıyla sosyal medyada fenomen oldu. Dünyada birçok deniz ve okyanusta araştırma gezileri düzenleyen Fedortsov, denizin çocukluğundan beri en büyük tutkusu olduğunu söylüyor. Twitter hesabında, ilginç görünüşlere sahip balıkları paylaşan Fedortsov, “Twitter rakipçileri her zaman denizden olağandışı balıklar yakaladığımızı düşünüyoruz. Aslında bu doğru değil. Olağanüstü balıkları nadiren yakalıyoruz” şeklinde konuştu. İşte Rus bilim insanının twitter hesabında paylaştığı olağanüstü deniz canlıları... Twitter

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Rus bilim insanı Roman Fedortsov, okyanusun derinliklerinden yakalanan deniz canlılarının fotoğraflarıyla sosyal medyada fenomen oldu. Dünyada birçok deniz ve okyanusta araştırma gezileri düzenleyen Fedortsov, denizin çocukluğundan beri en büyük tutkusu olduğunu söylüyor. Twitter hesabında, ilginç görünüşlere sahip balıkları paylaşan Fedortsov, “Twitter rakipçileri her zaman denizden olağandışı balıklar yakaladığımızı düşünüyoruz. Aslında bu doğru değil. Olağanüstü balıkları nadiren yakalıyoruz” şeklinde konuştu. İşte Rus bilim insanının twitter hesabında paylaştığı olağanüstü deniz canlıları... Twitter

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2 22

Rus bilim insanı Roman Fedortsov, okyanusun derinliklerinden yakalanan deniz canlılarının fotoğraflarıyla sosyal medyada fenomen oldu. Dünyada birçok deniz ve okyanusta araştırma gezileri düzenleyen Fedortsov, denizin çocukluğundan beri en büyük tutkusu olduğunu söylüyor. Twitter hesabında, ilginç görünüşlere sahip balıkları paylaşan Fedortsov, “Twitter rakipçileri her zaman denizden olağandışı balıklar yakaladığımızı düşünüyoruz. Aslında bu doğru değil. Olağanüstü balıkları nadiren yakalıyoruz” şeklinde konuştu. İşte Rus bilim insanının twitter hesabında paylaştığı olağanüstü deniz canlıları... Twitter

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