Denizde romantizm Berrak Tüzünataç öpmelere doyamadı!

Magazin basınının gözde aşıkları Berrak Tüzünataç ile sevgilisi Birkan Sokullu denizin ve güneşin keyfini çıkarmaya devam ediyorlar. 2 yıldır aşk yaşayan çiftin tatil rotası Yunan Adaları ve Çeşme'den sonra Bodrum oldu. Gölköy'de görüntülenen çift oyuncu dostları Güven Kıraç'ı kaldığı otelde ziyaret ettiler.
ÖPÜCÜKLERE DOYAMADI: Denizin keyfini çıkaran Berrak Tüzünataç Birkan Sokullu çiftinin öpüştükleri anlar objektiflere böyle takıldı. Birbirlerini öpmelere doyamayan ikilinin romantizm dolu anları yaklaşık 30 dakika sürdü.
ŞAŞKINLIĞI DİKKATLERDEN KAÇMADI: Öte yandan Berrak’ın denizden çıktıktan sonra arkadaşının cep telefonundan gösterdiği şeye hayretler içinde baktığı an kameralara böyle yansıdı.
Berrak Tüzünataç sevgilisi Birkan Sokullu’nun uzun saçlarını böyle düzeltti.
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