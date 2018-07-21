Denizde romantizm Berrak Tüzünataç öpmelere doyamadı!

Magazin basınının gözde aşıkları Berrak Tüzünataç ile sevgilisi Birkan Sokullu denizin ve güneşin keyfini çıkarmaya devam ediyorlar. 2 yıldır aşk yaşayan çiftin tatil rotası Yunan Adaları ve Çeşme'den sonra Bodrum oldu. Gölköy'de görüntülenen çift oyuncu dostları Güven Kıraç'ı kaldığı otelde ziyaret ettiler.