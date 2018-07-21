Denizde romantizm Berrak Tüzünataç öpmelere doyamadı!

Berrak Tüzünataç ile sevgilisi Birkan Sokullu Gölköy'de görüntülendi. Tüzünataç seviglisi Birkan Sokullu'yu öpücüklere boğdu. Birlikte romantik dakilara geçiren çiftin o anları kameralara an be an böyle yansıdı.

Denizde romantizm Berrak Tüzünataç öpmelere doyamadı!

Magazin basınının gözde aşıkları Berrak Tüzünataç ile sevgilisi Birkan Sokullu denizin ve güneşin keyfini çıkarmaya devam ediyorlar. 2 yıldır aşk yaşayan çiftin tatil rotası Yunan Adaları ve Çeşme'den sonra Bodrum oldu. Gölköy'de görüntülenen çift oyuncu dostları Güven Kıraç'ı kaldığı otelde ziyaret ettiler.

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Denizde romantizm Berrak Tüzünataç öpmelere doyamadı!

ÖPÜCÜKLERE DOYAMADI: Denizin keyfini çıkaran Berrak Tüzünataç Birkan Sokullu çiftinin öpüştükleri anlar objektiflere böyle takıldı. Birbirlerini öpmelere doyamayan ikilinin romantizm dolu anları yaklaşık 30 dakika sürdü.

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Denizde romantizm Berrak Tüzünataç öpmelere doyamadı!

ŞAŞKINLIĞI DİKKATLERDEN KAÇMADI: Öte yandan Berrak’ın denizden çıktıktan sonra arkadaşının cep telefonundan gösterdiği şeye hayretler içinde baktığı an kameralara böyle yansıdı.

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Denizde romantizm Berrak Tüzünataç öpmelere doyamadı!

Berrak Tüzünataç sevgilisi Birkan Sokullu’nun uzun saçlarını böyle düzeltti.

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