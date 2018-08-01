Denizde romantik anlar! Semih Şentürk öpmeye doyamadı

Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe'de futbol oynayan ve Süper Lig'de gol krallığı sevincini yaşayan futbolcu Semih Şentürk, eşi Pınar Şentürk ve kızlarıyla tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Bir beach'te görüntülenen futbolcu, denizde kızları ile bol bol şakalaştı. Bir ara eşi de yanına gelen futbolcu, birlikte yüzerek açılmayı tercih etti.

Habertürk'te yer alan habere göre; eşine sarılarak denizde romantik anlar yaşayan Şentürk, eşini öpücüklere boğdu. Pınar Şentürk'ün kusursuz fiziği ise adeta göz doldurdu. Semih Şentürk'ün eşi ve kızları ile olan keyifli anları objektiflere böyle yansıdı. Son olarak Eskişehirspor forması giyen Semih Şentürk'ün yeni sezonda adresinin neresi olacağı henüz belli değil.