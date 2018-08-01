Denizde romantik anlar! Semih Şentürk öpmeye doyamadı

Semih Şentürk, eşi Pınar Şentürk ve kızlarıyla tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Futbolcu, birlikte yüzerek açılmayı tercih etti. Eşine sarılarak denizde romantik anlar yaşayan Şentürk, eşini öpücüklere boğdu. Pınar Şentürk'ün kusursuz fiziği ise adeta göz doldurdu.

Denizde romantik anlar! Semih Şentürk öpmeye doyamadı

Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe'de futbol oynayan ve Süper Lig'de gol krallığı sevincini yaşayan futbolcu Semih Şentürk, eşi Pınar Şentürk ve kızlarıyla tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Bir beach'te görüntülenen futbolcu, denizde kızları ile bol bol şakalaştı. Bir ara eşi de yanına gelen futbolcu, birlikte yüzerek açılmayı tercih etti.

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Denizde romantik anlar! Semih Şentürk öpmeye doyamadı

Habertürk'te yer alan habere göre; eşine sarılarak denizde romantik anlar yaşayan Şentürk, eşini öpücüklere boğdu. Pınar Şentürk'ün kusursuz fiziği ise adeta göz doldurdu. Semih Şentürk'ün eşi ve kızları ile olan keyifli anları objektiflere böyle yansıdı. Son olarak Eskişehirspor forması giyen Semih Şentürk'ün yeni sezonda adresinin neresi olacağı henüz belli değil.

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Denizde romantik anlar! Semih Şentürk öpmeye doyamadı

İşte Semih Şentürk ve ailesinin tatilinden fotoğraflar...

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Denizde romantik anlar! Semih Şentürk öpmeye doyamadı

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