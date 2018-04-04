Denizde 'patlıcan' operasyonu!

İZMİR’in Urla ilçesinde yapılan operasyonda, bir tekneyle yasa dışı olarak deniz patlıcanı avcılığı yapanlara 5 bin 288 TL idari para cezası kesildi. Teknedeki deniz patlıcanları da toplandıkları yere bırakıldı.

İzmir Urla İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı olarak deniz patlıcanı avlayanlara yönelik denetim yapıldı. Twitter

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Urla'nın Çeşmealtı bölgesinde Eşek Adası'nın kuzey batısında çok miktarda deniz patlıcanı avlanan bir tekneye suçüstü yapıldı. Teknedeki deniz patlıcanları avlandıkları bölgede tekrar denize bırakılırken, kaçak avclık yapanlara 5 bin 288 TL idari para cezası kesildi. Twitter

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İzmir Urla İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı olarak deniz patlıcanı avlayanlara yönelik denetim yapıldı. Twitter

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