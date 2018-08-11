Denizde kum Travis'de para! Kylie Jenner'a aldığı doğum günü hediyesi yine bomba

Geçtiğimiz gün 21'nci yaş gününü kutlayan Kylie Jenner'a sevgilisi Travis Scott'tan yine pahalı bir doğum günü hediyesi geldi. Jenner sevgilisi Scott'ın kendisi için aldığı doğum günü hediyesini Instagram hesabından paylaştı.

Denizde kum Travis'de para! Kylie Jenner'a aldığı doğum günü hediyesi yine bomba

Travis Scott sevgilisi ve bebeğinin annesi Kylie Jenner için yine kesenin ağzını açtı. Jenner'a aldığı pahalı hediyelerle dikkat çeken Scott bu sefer diğerlerine göre daha ucuz olmasına rağmen Jenner için yine oldukça pahalı bir doğum günü hediyesi aldı. Önceki gün 21’inci doğum gününü kutlayan ABD’li reality şov yıldızı, erkek arkadaşı ve bebeğinin babası Travis Scott’tan aldığı hediyeyi sosyal medyadan paylaştı.

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Denizde kum Travis'de para! Kylie Jenner'a aldığı doğum günü hediyesi yine bomba

Travis Scott’ın hediyesi, 1950 model bir Rolls Royce. Scott, vintage görünümlü lüks otomobile hediye paketi görünümü vermek üzere pembe bir kurdele bağlatmıştı. Vintage Rolls Royce marka otomobillerin ABD’deki fiyatı 25 bin dolarla 300 bin dolar arasında değişiyor. Evinin bahçesinde duran otomobilin görünümünü paylaşan Kylie Jenner, “Bir rüya” yorumunu yaptı.

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Denizde kum Travis'de para! Kylie Jenner'a aldığı doğum günü hediyesi yine bomba

Forbes’un en zenginler listesinde yer alan Kylie Jenner, önceki gün Los Angeles'ın en ünlü mekanlarından biri olan Craig's'de verdiği doğum günü partisinde, ailesiyle birlikte medya ordusunun önünde adeta moda şovu yaptı.

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Denizde kum Travis'de para! Kylie Jenner'a aldığı doğum günü hediyesi yine bomba

Geçtiğimiz şubat ayında kızı Stormi’yi dünyaya getiren Kylie Jenner saten elbisesi ve peruğuyla geceye damga vurdu.
Jenner gecenin ilerleyen saatlerinde straplez bir tulum tercih etti.

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