Denizde kum Travis'de para! Kylie Jenner'a aldığı doğum günü hediyesi yine bomba

Travis Scott sevgilisi ve bebeğinin annesi Kylie Jenner için yine kesenin ağzını açtı. Jenner'a aldığı pahalı hediyelerle dikkat çeken Scott bu sefer diğerlerine göre daha ucuz olmasına rağmen Jenner için yine oldukça pahalı bir doğum günü hediyesi aldı. Önceki gün 21’inci doğum gününü kutlayan ABD’li reality şov yıldızı, erkek arkadaşı ve bebeğinin babası Travis Scott’tan aldığı hediyeyi sosyal medyadan paylaştı.