Denizde aşka geldiler! Fit vücuduyla yıllara meydan okudu

Emine Ün, tatil için her yıl olduğu gibi Bodrum'a geldi. Eşi Tolga Karataş ve Emre Kınay'dan olan kızı Duru ile tatile gelen güzel oyuncu, Türkbükü'nde bir otelin iskelesinde görüntülendi. Geçtiğimiz yıl Troid Kanseri teşhisi ile ameliyat olan Tolga Karataş'a her daim destek olan Ün, eşi ile suyun içinde bol bol eğlendi. Duru Kınay, her geçen gün annesine olan benzerliği ile dikkat çekti
90'lı yılların en gözde oyuncuları arasında yer alan Emine Ün, tatil için her yıl olduğu gibi Bodrum'a geldi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, uzun süre önce evlendiği eşi Tolga Karataş ve Emre Kınay'dan olan kızı Duru ile tatile gelen güzel oyuncu, Türkbükü'nde bir otelin iskelesinde görüntülendi.
Geçtiğimiz yıl Troid Kanseri teşhisi ile ameliyat olan Tolga Karataş'a her daim destek olan Ün, eşi ile suyun içinde bol bol eğlendi.
40 yaşında olan ve mankenlere taş çıkaran fiziği ile dikkat çeken Ün, denizin içinde eşinin sırtına binerek kendisini gezdirmesini istedi.
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