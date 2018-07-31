Denizde 7 saat yüzünce akrabaları korku dolu anlar yaşadı!

Memleketi Trabzon’dan, Sinop’un Ayancık ilçesine akraba ziyareti için gelen Turgut Mantarcı dün akşam 16.00 saatlerinde denize girerek yaklaşık 7 saat kıyıya dönmedi. Mantarcı'yı fark eden akrabaları endişeye kapılırken, Mantarcı 7 saatin ardından kıyıya döndü.

Turgut Mantarcı yaptığı açıklamada, ”Dün saat 16:00 gibi ileri doğru açıldım. İleride batık gemiye kadar yaklaştım. 150 metre civarı kadar bir mesafe kaldı. Gemidekiler ile selamlaştık. Sonra baktım güneş alçalmaya başladı. Karanlığa kalmayayım dedim. Oradan döndüm. Dönünce havanın etkisiyle, güneşin de batışa yakın olduğundan dolayı ve akıntıdan dolayı aşağı doğru sürüklenmeye başladım. Karanlıkta tam fark edemedim. Ayancık ışıklarına bakıyoruz. Birden baktım Ayancık ışıkları yukarıda kalmaya başladı. Yüzdüm. Bari dedim karaya yaklaşayım ki rüzgarın da etkisinden kurtulayım. Kıyıya yaklaştığımda saat 21.00-22.00 civarlarını bulmuştu. Aşağı yukarı saat 16.00’dan 23.00-23.30’a kadar denizde kaldım. 7-8 saat civarı. Beni dışarıda insanlar bekliyorlar. Onlar sıkıntıya düştüler mi diye ben onları düşünüyorum. Dolayısıyla yüzüyorum. Karanlıktan kayaları da göremiyorum. Gündüz olsa daha rahat olurdu. O vesileyle kıyıya geldim. Baktım projektörlü motorlar beni takip ediyor. O zaman takip edilmekte olduğumu anladım. Tam kıyıya geldiğimde balık adamlar etrafımı sardı. Beni tutmaya kalktılar. Yok dedim sıkıntı yok dedim. Ben dedim yüzücüyüm. Buraya kadar geldim boğulmam dedim. Geldim denizden çıktık. Ondan sonra tabi bana tıbbi müdahale yaptılar “dedi. 

Dün akşam saatlerinde sahilde gezdiği sırada kalabalığı görerek olayı anlatan Koray Erken, ”Sahilde dolaşıyorduk. Bir kalabalık gördük. Sorduk biz de bilmiyorduk. Dalgıçlar kurtarmak için yola çıkmıştı. Gelirken gördük. 100 metre açıktı karşı karşıya geliyorlar. Geri dönüyorlar. Sağlık durumu da gayet iyiydi. Su da 6-7 saat kalmış. Çıkınca tepkisi gayet iyiydi. Ailesinden 1-2 hanım vardı baya bir üzüntü vardı” diye konuştu.

  • Güncel 31 Temmuz 2018 20:46
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