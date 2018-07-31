Denizde 7 saat yüzünce akrabaları korku dolu anlar yaşadı!

Trabzon’dan, Sinop’un Ayancık ilçesine akraba ziyareti için gelen Turgut Mantarcı adlı kişi, denizde 7 saat kalınca akrabalarına korku dolu anlar yaşattı.

Denizde 7 saat yüzünce akrabaları korku dolu anlar yaşadı!

Memleketi Trabzon’dan, Sinop’un Ayancık ilçesine akraba ziyareti için gelen Turgut Mantarcı dün akşam 16.00 saatlerinde denize girerek yaklaşık 7 saat kıyıya dönmedi. Mantarcı'yı fark eden akrabaları endişeye kapılırken, Mantarcı 7 saatin ardından kıyıya döndü.

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Denizde 7 saat yüzünce akrabaları korku dolu anlar yaşadı!

Turgut Mantarcı yaptığı açıklamada, ”Dün saat 16:00 gibi ileri doğru açıldım. İleride batık gemiye kadar yaklaştım. 150 metre civarı kadar bir mesafe kaldı. Gemidekiler ile selamlaştık. Sonra baktım güneş alçalmaya başladı. Karanlığa kalmayayım dedim.

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Denizde 7 saat yüzünce akrabaları korku dolu anlar yaşadı!

Oradan döndüm. Dönünce havanın etkisiyle, güneşin de batışa yakın olduğundan dolayı ve akıntıdan dolayı aşağı doğru sürüklenmeye başladım. Karanlıkta tam fark edemedim. Ayancık ışıklarına bakıyoruz. Birden baktım Ayancık ışıkları yukarıda kalmaya başladı.

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Denizde 7 saat yüzünce akrabaları korku dolu anlar yaşadı!

Yüzdüm. Bari dedim karaya yaklaşayım ki rüzgarın da etkisinden kurtulayım. Kıyıya yaklaştığımda saat 21.00-22.00 civarlarını bulmuştu. Aşağı yukarı saat 16.00’dan 23.00-23.30’a kadar denizde kaldım. 7-8 saat civarı. Beni dışarıda insanlar bekliyorlar. Onlar sıkıntıya düştüler mi diye ben onları düşünüyorum. Dolayısıyla yüzüyorum.

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