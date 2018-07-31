Denizde 7 saat yüzünce akrabaları korku dolu anlar yaşadı!

Turgut Mantarcı yaptığı açıklamada, ”Dün saat 16:00 gibi ileri doğru açıldım. İleride batık gemiye kadar yaklaştım. 150 metre civarı kadar bir mesafe kaldı. Gemidekiler ile selamlaştık. Sonra baktım güneş alçalmaya başladı. Karanlığa kalmayayım dedim.

Oradan döndüm. Dönünce havanın etkisiyle, güneşin de batışa yakın olduğundan dolayı ve akıntıdan dolayı aşağı doğru sürüklenmeye başladım. Karanlıkta tam fark edemedim. Ayancık ışıklarına bakıyoruz. Birden baktım Ayancık ışıkları yukarıda kalmaya başladı.

Yüzdüm. Bari dedim karaya yaklaşayım ki rüzgarın da etkisinden kurtulayım. Kıyıya yaklaştığımda saat 21.00-22.00 civarlarını bulmuştu. Aşağı yukarı saat 16.00’dan 23.00-23.30’a kadar denizde kaldım. 7-8 saat civarı. Beni dışarıda insanlar bekliyorlar. Onlar sıkıntıya düştüler mi diye ben onları düşünüyorum. Dolayısıyla yüzüyorum.