Deniz Zeyrek yazdı! Yeni bir bakanlık mı geliyor?

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü "Güvenlik Bakanlığı kurulacak mı?" başlıklı yazısında, Ankara kulislerinde dolaşan iddiaları kaleme aldı.

Kamuoyunda son günlerde tartışılan 'seçimlerden sonra yeni bakanlıklar kurulabilir' kulislerini bugünkü köşesine taşıyan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Durduk yerde bu konu gündeme gelmez' ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK BAKANLIĞI GELEBİLECEĞİNİ DUYDUM: "Güvenlik Bakanlığı gelebileceğini duydum" diyen Zeyrek, şöyle devam etti: "Örneğin, Aile Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı birleştirilmişti. Bu bakanlığın yeniden ayrı bakanlıklar olmasını savunanlar var. Bu görüşte olanlara göre SGK dışında o bakanlıkta 20'ye yakın genel

müdürlük var ve bu durum işleyişi sıkıntılı hale getiriyor. Bakanın benzer “işleyiş” şikayetleri başka bakanlıklardan da geliyor.

İKİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ VAR: Bu şikayeti ortaya atanların Bakan ve yardımcıları ile genel müdürler arasında ciddi bir iletişim sorunu olduğunu söylediğini iddia eden Zeyrek şu iki çözümün önerildiğini söyledi: ''Ya bakanlık sayısı artsın.Ya müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı düzenine geri dönülsün''

YENİ BAKANLIK KURMAK YERİNE YENİ BAKAN YARDIMCILARI...Yeni sistemin mevzuat altyapısını hazırlayanlarla da görüştüğünü belirten Zeyrek bu taleplere şiddetle karşı çıkıldığını ve her bakanlığın ayrı teşkilatının bulunduğu “çoklu teşkilat” döneminin geride kaldığına dikkat çekerek, “Bakanlar, bakanlık bürokrasisi, yeni sistemin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi altında ‘tekli teşkilat'a dayanan bir sistem olduğunu öğrenmeli. Yeni bakanlık kurmak yerine yeni bakan yardımcıları atayabilirler. Pratik olmalılar” dediklerini aktardı.