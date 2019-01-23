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Deniz Zeyrek yazdı! Yeni bir bakanlık mı geliyor?

Deniz Zeyrek yazdı! Yeni bir bakanlık mı geliyor?

Ankara kulislerinde yeni bir bakanlığın kurulacağı iddiası konuşuluyor. İddiayı bugün Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de kendi köşesinden 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Durduk yerde bu konu gündeme gelmez' ifadeleriyle değerlendirdi.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 09:08 - Güncelleme: 23-01-2019 09:08

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü "Güvenlik Bakanlığı kurulacak mı?" başlıklı yazısında, Ankara kulislerinde dolaşan iddiaları kaleme aldı.

Kamuoyunda son günlerde tartışılan 'seçimlerden sonra yeni bakanlıklar kurulabilir' kulislerini bugünkü köşesine taşıyan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Durduk yerde bu konu gündeme gelmez' ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK BAKANLIĞI GELEBİLECEĞİNİ DUYDUM: "Güvenlik Bakanlığı gelebileceğini duydum" diyen Zeyrek, şöyle devam etti: "Örneğin, Aile Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı birleştirilmişti. Bu bakanlığın yeniden ayrı bakanlıklar olmasını savunanlar var. Bu görüşte olanlara göre SGK dışında o bakanlıkta 20'ye yakın genel
müdürlük var ve bu durum işleyişi sıkıntılı hale getiriyor. Bakanın benzer “işleyiş” şikayetleri başka bakanlıklardan da geliyor.

İKİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ VAR: Bu şikayeti ortaya atanların Bakan ve yardımcıları ile genel müdürler arasında ciddi bir iletişim sorunu olduğunu söylediğini iddia eden Zeyrek şu iki çözümün önerildiğini söyledi: ''Ya bakanlık sayısı artsın.Ya müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı düzenine geri dönülsün''

YENİ BAKANLIK KURMAK YERİNE YENİ BAKAN YARDIMCILARI...Yeni sistemin mevzuat altyapısını hazırlayanlarla da görüştüğünü belirten Zeyrek bu taleplere şiddetle karşı çıkıldığını ve her bakanlığın ayrı teşkilatının bulunduğu “çoklu teşkilat” döneminin geride kaldığına dikkat çekerek, “Bakanlar, bakanlık bürokrasisi, yeni sistemin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi altında ‘tekli teşkilat'a dayanan bir sistem olduğunu öğrenmeli. Yeni bakanlık kurmak yerine yeni bakan yardımcıları atayabilirler. Pratik olmalılar” dediklerini aktardı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Ocak 2019 09:20 Çalışma bakanlığının gereksiz o kadar kurumu var. Gereksiz kurum ve bağlı kuruluşlar kapatılarak daha işlevsel bir yapı kurulabilir.

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KİMDİR ?
Deniz Zeyrek
DENİZ ZEYREK KİMDİR?

Deniz Zeyrek 1972 yılında Kars’ta doğdu. Gazi Üniversitesi ile ODTÜ’de Kimya ve Biyoloji okudu. Gazeteciliğe 1994 yılında Evrensel gazetesinde başladı. İlk sayısının yayımlandığı 13 Ekim 1996’da girdiği Radikal gazetesind

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