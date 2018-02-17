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Deniz Yücel özel uçakla Almanya'ya döndü

Deniz Yücel özel uçakla Almanya'ya döndü

Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, tahliye kararının ardından Alman Konsolosluğunun tahsis ettiği özel uçakla Almanya'ya gitti.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 22:43 - Güncelleme: 17-02-2018 00:41

Tahliye kararının ardından cezaevinden çıkan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel dün özel uçakla Almanya'ya gitti.

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 27 Şubat 2017'de tutuklanan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı verildi. SilivriCezaevinde işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılan Deniz Yücel, konsolosluk tarafından tahsis edilen araçla akşam saatlerinde Atatürk Havalimanına geldi.

ALMANYA'YA DÖNDÜ

Genel Havacılık Terminalinin bulunduğu alan gelen Yücel, araçla apron kısmına geçti. Burada Konsolosluk görevlilerinin karşıladığı Yücel, dün saat 21.00 sıralarında özel uçakla Almanya'ya döndü.

Alman Die Welt muhabiri Deniz Yücel serbest bırakıldı

Merkel'den Deniz Yücel açıklaması

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR33 YORUM

  • Misafir 17 Şubat 2018 01:01 ...…BAŞBAKAN YILDIRIM: “ALMANYA İLE SIKINTILARI GİDERDİK, İYİ OLACAK” DEMİŞ

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