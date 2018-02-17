Deniz Yücel özel uçakla Almanya'ya döndü

Tahliye kararının ardından cezaevinden çıkan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel dün özel uçakla Almanya'ya gitti.
Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 27 Şubat 2017'de tutuklanan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı verildi. SilivriCezaevinde işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılan Deniz Yücel, konsolosluk tarafından tahsis edilen araçla akşam saatlerinde Atatürk Havalimanına geldi.
ALMANYA'YA DÖNDÜ
Genel Havacılık Terminalinin bulunduğu alan gelen Yücel, araçla apron kısmına geçti. Burada Konsolosluk görevlilerinin karşıladığı Yücel, dün saat 21.00 sıralarında özel uçakla Almanya'ya döndü.
Alman Die Welt muhabiri Deniz Yücel serbest bırakıldı
Merkel'den Deniz Yücel açıklaması
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