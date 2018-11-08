Deniz suyu ile çölde tarım yapılabilir mi?

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2050'ye kadarki nüfus artışını karşılayacak şekilde gıda üretiminde yüzde 50 artış olması gerektiğini söylüyor. Üstelik her geçen yıl toprak kalitesinin azalması ve erozyona uğraması riski karşısında bunu başarmak gerekiyor.

Başka sorunlar da var. Küresel ısınma ve su sıkıntısı başta geliyor ve bu sorunların her birinin zincirleme etkileri oluyor. Bugün dünya çapında tatlı su kaynaklarının yüzde 70'i gıda üretimi için harcanıyor. Bu üretim sonucu yüzde 25 sera gazı ortaya çıkıyor. Üretim yönteminde değişiklik yapmadan üretimi artırmaya kalkmak hem sera gazı salınımı hem de su sıkıntısını daha da ağırlaştırır.