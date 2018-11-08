Deniz suyu ile çölde tarım yapılabilir mi?

Ürdün'de İsrail sınırından bir kilometre, Kızıl Deniz'den 15 km içeride çölde kurulmuş bir seradayız. Burada ne su var ne de ağaç. Böylesi bir çiftlik kuracak ideal bir ortam değil yani ama onlar imkansız denileni başarıyor

Deniz suyu ile çölde tarım yapılabilir mi?

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2050'ye kadarki nüfus artışını karşılayacak şekilde gıda üretiminde yüzde 50 artış olması gerektiğini söylüyor. Üstelik her geçen yıl toprak kalitesinin azalması ve erozyona uğraması riski karşısında bunu başarmak gerekiyor.

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Deniz suyu ile çölde tarım yapılabilir mi?

Başka sorunlar da var. Küresel ısınma ve su sıkıntısı başta geliyor ve bu sorunların her birinin zincirleme etkileri oluyor. Bugün dünya çapında tatlı su kaynaklarının yüzde 70'i gıda üretimi için harcanıyor. Bu üretim sonucu yüzde 25 sera gazı ortaya çıkıyor. Üretim yönteminde değişiklik yapmadan üretimi artırmaya kalkmak hem sera gazı salınımı hem de su sıkıntısını daha da ağırlaştırır.

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Deniz suyu ile çölde tarım yapılabilir mi?

Sahra Orman Projesi Vakfı, Vadi el Arap projesi ile ellerindeki olanakları kullanarak ihtiyaçları olan şeyi üretme konsepti üzerinde duruyor.

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Deniz suyu ile çölde tarım yapılabilir mi?

Ürdün'ün suya ihtiyacı var. Dünyada su kaynakları bakımından ikinci en yoksul ülke. ABD'de kişi başına düşen su miktarı yılda 9 bin metreküp iken Ürdün'de sadece 150 metreküp. Ülkenin dörtte üçü çöl. Tarım ülkenin su kaynaklarının yarısını tüketirken milli gelire katkısı sadece yüzde 3.

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