  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Deniz Seki tüm ekibini tatile götürüyor!

Deniz Seki tüm ekibini tatile götürüyor!

Deniz Seki albüm öncesinde Amerikalı talk şovcu Oprah Winfrey gibi ekibini tatile götürmeye karar verdi. Güzel sanatçı tatil için 100 bin lira harcayacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-07-2018 11:19 - Güncelleme: 26-07-2018 11:19

Posta'da yer alan habere göre menajeri, asistanı, kuaförü, makyözü ve orkestra elemanlarının da aralarında olduğu 26 kişiyi haftaya, Dalaman Hilton’da 5 gün ağırlayacak. Yolculuk ve yemek dahil olmak üzere 100 bin TL harcayacak. Popçu “Kazandıkça paylaşmayı seviyorum” dedi.

AYNI AMELİYAT
Stüdyoya giren Deniz Seki albümü için müzisyen İskender Paydaş ile çalışıyor. İkisinin de ortak noktası 2’şer yıl arayla mide küçültme ameliyatı olmaları. İskender Paydaş 135 kiloya çıkınca 2016’da ameliyat oldu. 50 kilo verip 85’e düştü. Deniz Seki 90 kiloyu aşmak üzereydi ki 16 Şubat 2018’de operasyon geçirdi. 25 kilo birden zayıflayan popçu en son 65’e kadar düştü.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Deniz Seki tüm ekibini tatile götürüyor! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Deniz Seki
DENİZ SEKİ KİMDİR?

1 Temmuz 1970 İstanbul doğumludur. İlkokulu Maçka Süheyla Artam'da, orta ve lise eğitimini de yatılı olarak Çamlıca Kız Lisesi'nde okudu. Okulu bitirdikten sonra, TRT İstanbul Televizyonundaki sunuculuk sınavlarına katılarak sunucu

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro