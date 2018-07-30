Deniz Seki: Şu anda hamile kalamam

Kurban Bayramı’nda yeni albümünün çıkacağının müjdesini veren sanatçı, Sezen Aksu’nun ‘Gidemem’ ve Ahmet Kaya’nın ‘Nereden Bileceksiniz’ şarkılarını okudu.
'ŞU ANDA HAMİLE KALMAM İMKANSIZ'
Her fırsatta çocuk sahibi olmak istediğini dile getiren sanatçı, “Ameliyat olduğum için şu anda hamile kalmam imkansız. Ama ilerleyen zamanlarda olabilir. Mutluyum, mutluyuz” diye konuştu.
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1 Temmuz 1970 İstanbul doğumludur. İlkokulu Maçka Süheyla Artam'da, orta ve lise eğitimini de yatılı olarak Çamlıca Kız Lisesi'nde okudu. Okulu bitirdikten sonra, TRT İstanbul Televizyonundaki sunuculuk sınavlarına katılarak sunucuDEVAMI »
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