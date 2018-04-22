Deniz Seki Seda Sayan'ın sevgilisi Murat Karabova'yla mı kazan kaynıyor

Seda Sayan'ın eski sevgilisi Murat Karabova ile cezaevinden sonra Faruk Salman'dan ayrılan Deniz Seki'nin aşk yaşadığı iddia ediliyor. Peki Murat Karabova ile Deniz Seki sevgili mi? İşte detaylar.

Deniz Seki Seda Sayan'ın sevgilisi Murat Karabova'yla mı kazan kaynıyor

Bu iddia doğruysa ortalık fena karışacak. Cezaevinden çıktıktan sonra hayatını kısa sürede adapte olan ancak aşkta aradığını bulamayan Deniz Seki'nin Seda Sayan'ın eski sevgilisi Murat Karabova ile aşk yaşadığı iddia ediliyor. İşte o iddianın detaylar.

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Deniz Seki Seda Sayan'ın sevgilisi Murat Karabova'yla mı kazan kaynıyor

Deniz Seki bir süre önce Faruk Salman'dan ayrılmıştı. Deniz Seki ve Faruk Salman aşkı Deniz Seki cezaevindeyken bile sürmüş ve herkesin gıpta ile baktığı bir aşk olmuştu. Ancak gerisi Deniz Seki cezaevinden çıktıktan sonra gelmedi. Çift yollarını ayırdı.

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Deniz Seki Seda Sayan'ın sevgilisi Murat Karabova'yla mı kazan kaynıyor

Seda Sayan Murat Karabova aşkı ise muallakta kalan bir aşk olarak tarihe geçti. İkili ne birlikteyiz ne de birlikte değiliz dedi. Ancak fotoğraflar her şeyi açıklar nitelikteydi.

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Deniz Seki Seda Sayan'ın sevgilisi Murat Karabova'yla mı kazan kaynıyor

Posta'da yer alan iddia ise Deniz Seki ve Seda Sayan'ın arasını bozacak cinsten. Çok değil geçen haftalarda İstanbul'da sahne alan Deniz Seki'yi dinlemeye gidenler arasında Murat Karabova olduğu ve şarkıcıya büyük jestler yaptığı iddia edilmişti. Bu gelişmelerden sonra Seda Sayan ile büyük aşk yaşayan galerici Murat Karabova ve Deniz Seki arasında neler oluyor? sorusu akıllara gelmişti.

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