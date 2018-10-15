Deniz Seki iç çamaşırını paylaştı alay konusu oldu

DENİZ Seki sosyal medya hesabından farkında olmadan iç çamaşırının fotoğrafını paylaşınca olay oldu.. Nur Yerlitaş'ın 2009 yılında kendisi için tasarladığı elbiseyle poz veren Seki'nin dikkatsizliği sosyal medyada alay konusu oldu. Deniz Seki, İnstagram hesabından trabzana asılı unuttuğu iç çamaşırı tartışma yaratınca açıklama yapmak zorunda kaldı.