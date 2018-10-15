Deniz Seki iç çamaşırını paylaştı alay konusu oldu

DENİZ Seki sosyal medya hesabından farkında olmadan iç çamaşırının fotoğrafını paylaşınca olay oldu.. Nur Yerlitaş'ın 2009 yılında kendisi için tasarladığı elbiseyle poz veren Seki'nin dikkatsizliği sosyal medyada alay konusu oldu. Deniz Seki, İnstagram hesabından trabzana asılı unuttuğu iç çamaşırı tartışma yaratınca açıklama yapmak zorunda kaldı.
Şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önemli bir detayı gözden kaçırınca takipçilerine yakalandı.
SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU... Nur Yerlitaş'ın 2009 yılında kendisi için tasarladığı elbiseyle poz veren Seki'nin dikkatsizliği sosyal medyada alay konusu oldu.
İÇ ÇAMAŞIRINI TRABZANDA UNUTTU... Deniz Seki evinde çekilmiş karede, trabzana asılı duran çamaşır takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
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