Deniz Seki 7 ayda 27 kilo verdi son görüntüsü bomba!

27 KİLO VERDİ: İzleyenleri mest eden Deniz Seki, adeta 10 yaş gençleşen görüntüsüyle de alkış topladı. 27 kilo veren Deniz Seki'nin de işleri açılırken bu yaz verdiği konserlerle kulaklara olduğu kadar göze de hitap etti. Deniz Seki “Kendimi 10 yaş genç hissediyorum. Bunda yaşadığım aşkın da etkisi var” dedi. Deniz Seki, popüler kulüplerin patronu Tayfun Topal ile birlikte.