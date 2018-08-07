Deniz Seki 7 ayda 27 kilo verdi son görüntüsü bomba!

Deniz Seki, cezaevinden çıktıktan sonra tartıda 90 kilo olunca Şubat’ta mide ameliyatı olmuştu. 7 ayda 27 kilo verip 63’e düştü. Verdiği kilolarla adeta 10 yaş gençleşen sanatçı, bir yandan da albüm çalışmalarını sürdürüyor. 10-21 Ağustos’ta Çeşme Alaçatı Jolly Joker sahnesinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Seki’nin, sahne kıyafetleri ise Gülşah Saraçoğlu, imzası taşıyor.
27 KİLO VERDİ: İzleyenleri mest eden Deniz Seki, adeta 10 yaş gençleşen görüntüsüyle de alkış topladı. 27 kilo veren Deniz Seki'nin de işleri açılırken bu yaz verdiği konserlerle kulaklara olduğu kadar göze de hitap etti. Deniz Seki “Kendimi 10 yaş genç hissediyorum. Bunda yaşadığım aşkın da etkisi var” dedi. Deniz Seki, popüler kulüplerin patronu Tayfun Topal ile birlikte.
Uzun süredir beraber olduğu Faruk Salman'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Deniz Seki, aylar önce Alaçatı tatilinde işletmeci Tayfun Topal ile geçtiğimiz günlerde el ele yakalanmıştı.
Aşk söylentilerinin ardından Deniz Seki Instagram hesabından Tayfun Topal ile çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.
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