Deniz Mumcuoğlu kimdir eşi Hazer Amani ile boşanıyor mu?

Yılın magazin olayı patladı! TV8'deki bir program ile tanınan ünlü şef Hazer Amani ile şarkıcı Sıla Beşiktaş'ta aynı arabada sarmaş dolaş yakalandı. 2013 yılında Deniz Mumcuoğlu ile büyük bir aşkla evlenen Hazer Amani'nin parmağındaki alyans ise en dikkat çeken detay oldu. İddialar göre Hazer Şef 5 yıldır evli olduğu eşi Deniz Mumcuoğlu ile 1 ay önce boşanma kararı almış.

Masterchef yarışması ile ünlenen Hazer Amani 2013 yılında Deniz Mumcuoğlu ile evlendi. 5 yıldır evli olan çift aralarında sorun olduğunu iddialarını yalanladı. evli olan Hazer Amani'nin parmağındaki alyans ise gözlerden kaçmadı.

Çok konuşulacak magazin bombası dün akşam patladı! Şarkıcı Sıla ile Masterchef yarışması ile ünlenen ve tanınan ünlü şef Hazer Amani Beşiktaş'ta bir arabada sarmaş dolaş bir halde kameralara yakalandı.

Arka koltukta kafa kafaya ve elele uyurken kırmızı ışıkta kameralara takılan ikilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı. İkilinin birlikte Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gittiği ve Hazer Amani'nin eşinin bu buluşmadan habersiz olduğu iddia edildi.

HAZER AMANİ'NİN PARMAĞINDAKİ ALYANS: Flaşların patladığından habersiz olan ikili bir süre araç içinde uyumaya devam etti. Kırmızı ışıkta duran arabada ise Hazer Amani'nin parmağındaki alyans dikkat çekti. Hazer Amani 2013 yılında Deniz Mumcuoğlu ile evlenmişti.

İLK YALANLAMA HAZER AMANİ'DEN: Aşk iddialarının patlaması üzerine ilk konuşan ve o görüntüleri yalanlayan taraf Hazer Amani oldu. Hazer Amani şarkıcı Sıla ile bir proje için bir araya geldiğini ve bu projenin yakında ortaya çıkacağını duyurdu.

SILA'NIN EVİNE Mİ GİTTİLER: O görüntülerden sonra Sıla'nın evine gittikleri iddialarını da kesin bir diller yalanlayan Hazer Şef, Sıla beni Bomonti'de bıraktı. Söylendiği gibi onun evine gitmedik, korumlar ile gazeteciler arasında arbede çıkmadı.

EŞİ İLE SILA TANIŞIYOR MUYDU: Merak edilen diğer bir soru ise Sıla ile Hazer Amani'nin eşinin daha önceden tanışıp tanışmadığı oldı. Amani bu sorulara da cevap verdi. Eşinin Sıla Hanım'la bir arkadaşlığının olmadığını söyledi. Sıla ile buluşmasının iş ile ilgili olduğunun altını özellikle çizdi.

Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü söyleyen ve mahkeme süreci devam eden Sıla'dan ise aşk iddialarına henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada yayılan bu görüntülerin ardından Sıla'ya evli adamla birlikte oluyor diyerek tepkiler gelmeye başladı.

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hazer Amani 2013 yılında Deniz Mumcuoğlu ile evlendi. Eşi ile fotoğraf paylaşmayan ve evliliği hakkında konuşmayan Hazer Amani'yi birçok kişi bekar sanıyordu.