Deniz manzarası eşliğinde Yunan Adası'nda rüya gibi iş ilanı

YUNANİSTAN'ın Siros adasında (Mikonos'un karşısı) bir barınak pek çok kişinin "hayalimin işi" diyeceği bir iş ilanını sosyal medyadan duyurdu.

Deniz manzarası eşliğinde Yunan Adası'nda rüya gibi iş ilanı

Yunanistan'ın Siros adasında God’s Little People Cat Rescue isimli bir kedi barınağı, Facebook üzerinden paylaştığı ilan ile 55 kedi için bakıcı aradığını duyurdu. İlanda yer alan bilgilere göre, 55 sevimli kedinin bakımı için Euro üzerinden alınacak maaşın yanı sıra, barınak ayrıca geniş bahçeli müstakil bir ev veriyor ve evin tüm harcamalarını da karşılıyor.

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Deniz manzarası eşliğinde Yunan Adası'nda rüya gibi iş ilanı

YAŞ KRİTERİ VAR: Yarı zamanlı ve uzun vadeli olan iş için minimum 6 ay süre veren barınak, işteki maksimum riski 'kedi tırmalaması' ve bitmeyen miyavlama sesi olarak gösteriyor. 45 yaş ve üstü kişilerin özellikle tercih edileceğini belirten barınak, işe alınan kişinin ekim ayında işbaşı yapacağını ve ilk ayında 'gönüllü' olup maaşını kasım ayından itibaren alacağını duyurdu.

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Deniz manzarası eşliğinde Yunan Adası'nda rüya gibi iş ilanı

İşte işi alan kişinin sevimli kedilere bakacağı Mikonos adası manzaralı evden fotoğraflar...

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Deniz manzarası eşliğinde Yunan Adası'nda rüya gibi iş ilanı

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