Deniz manzarası eşliğinde Yunan Adası'nda rüya gibi iş ilanı

Yunanistan'ın Siros adasında God’s Little People Cat Rescue isimli bir kedi barınağı, Facebook üzerinden paylaştığı ilan ile 55 kedi için bakıcı aradığını duyurdu. İlanda yer alan bilgilere göre, 55 sevimli kedinin bakımı için Euro üzerinden alınacak maaşın yanı sıra, barınak ayrıca geniş bahçeli müstakil bir ev veriyor ve evin tüm harcamalarını da karşılıyor.

