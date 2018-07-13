Deniz manzaralı Millet Kıraathanesi Antalya'da açıldı

Finike Belediyesi'nce bir süre önce sahilde hizmete açılan mini kütüphane, Millet Kıraathanesi'ne dönüştürüldü.

Fenike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, kütüphaneyi ziyaret ederek, kıraathaneye gelen gençlerle sohbet etti. Sahilde hizmete açılan yerin, konum olarak da çok güzel mekan olduğunu belirten Sarıoğlu, "Burayı daha önce sahilde Finikelilerin kitap kurdu dediğimiz kitapla haşır neşir olmayı çok seven, sahilde bu güzel manzara karşısında iç içe olacakları, kendilerini evinde hissedecekleri yer yapalım istemiştik. Gerçekten de öyle oldu" dedi.

ÇAY, KAHVE, KEK BELEDİYEDEN

Belediye olarak Millet Kıraathanesi'nde çay, kahve, kuru pasta, kek ikram ettiklerini anlatan Başkan Sarıoğlu, "Buraya gelen her yaştan insanımız bu ikramlarla kitaplarını okuyor. Bu bölgede ilk Millet Kıraathanesi'ni açmış olmaktan mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

'GÜNDE 70-80 KİŞİ ZİYARET EDİYOR'

Mini kütüphanede görev yapan Mehmet Şükrü Sönmez, "Burası daha önce kitap kafe olarak açılmıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı'mızın Millet Kıraathaneleri' ile kampanyadan sonra belediye başkanımız talimatı ile çay, kahve, meyve suyu, kurabiye, kek ikramlarımız oluyor. Günlük 70- 80 kişi burayı ziyaret ediyor" diye konuştu.