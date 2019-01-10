Deniz Çakır'ın türbanlı kadınlara taciz soruşturmasında flaş gelişme

Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın bir mekanda başörtülü kadınları taciz ettiği iddiası gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Edinilen son bilgilere göre Deniz Çakır'ın önümüzdeki gün ifade vereceği öğrenildi.

Deniz Çakır'ın türbanlı kadınlara taciz soruşturmasında flaş gelişme

Hakkında soruşturma başlatılan Deniz Çakır, İstanbul'da yer alan bir alışveriş merkezindeki mekanda, türbanlı kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla günlerdir karşı karşıya. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Çakır, yarın ifade vermek için emniyete çağrılacak.

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Deniz Çakır'ın türbanlı kadınlara taciz soruşturmasında flaş gelişme

NE OLMUŞTU?: İki arkadaşı ile birlikte AVM'de bir cafeye giden Deniz Çakır'ın yan masada oturan başörtülü kadınlara "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" şeklinde sözlü tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Alkollü olduğu öne sürülen oyuncunun edilen oyuncunun arkadaşlarının yaşananlar için özür dilediği belirtilmişti.

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Deniz Çakır'ın türbanlı kadınlara taciz soruşturmasında flaş gelişme

SORUŞTURMA BAŞLATILDI: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır hakkında, "Hakaret" suçundan soruşturma başlatmış ve soruşturmanın, Deniz Çakır'ın hakaret ettiği öne sürülen kadınların şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenilmişti.

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Deniz Çakır'ın türbanlı kadınlara taciz soruşturmasında flaş gelişme

DENİZ ÇAKIR AÇIKLAMASI: Suskunluğunu bozan Deniz Çakır, şu açıklamayı kamuoyuna duyurmuştu: "Sustum, çünkü böyle bir suçlama karşısında savunma yapmayı bile zul gördüm. Şimdi okuyacaklarınız da bir savunma değil, bilgilendirmedir. Belli ki bunu yapmadığım zaman bazı kişiler iftira ve karamalarına devam edeceklerdir. 30 Aralık 2018 günü, öğleden sonra iki kadın arkadaşımla doğum günümü kutlamak üzere gittiğim mekanda yaşananlar ile ilgili kamuoyuna yansıtılanlar gerçeği yansıtmamaktadır."

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