Deniz Çakır'ın türbanlı kadınlara taciz soruşturmasında flaş gelişme

NE OLMUŞTU?: İki arkadaşı ile birlikte AVM'de bir cafeye giden Deniz Çakır'ın yan masada oturan başörtülü kadınlara "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" şeklinde sözlü tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Alkollü olduğu öne sürülen oyuncunun edilen oyuncunun arkadaşlarının yaşananlar için özür dilediği belirtilmişti.

DENİZ ÇAKIR AÇIKLAMASI: Suskunluğunu bozan Deniz Çakır, şu açıklamayı kamuoyuna duyurmuştu: "Sustum, çünkü böyle bir suçlama karşısında savunma yapmayı bile zul gördüm. Şimdi okuyacaklarınız da bir savunma değil, bilgilendirmedir. Belli ki bunu yapmadığım zaman bazı kişiler iftira ve karamalarına devam edeceklerdir. 30 Aralık 2018 günü, öğleden sonra iki kadın arkadaşımla doğum günümü kutlamak üzere gittiğim mekanda yaşananlar ile ilgili kamuoyuna yansıtılanlar gerçeği yansıtmamaktadır."