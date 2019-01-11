Deniz Çakır'dan başörtülü kızlar ifadesi! Adliye çıkışında dedi ki...

İSTANBUL'da bir alışveriş merkezinin kafesinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Deniz Çakır 4. katta 1 saate yakın kaldıktan sonra adliyeden ayrıldı. Siyah bir elbise giyen Deniz Çakır adliye çıkışında konuştu. Olay iddianın aslına ilişkin ise bugün Habertürk yazarından farklı bilgiler geldi. İşte Deniz Çakır'dan gelen son dakika haberi ve bilgiler:

SIKI ÖNLEM ALINDI : Deniz Çakır'ın gelişi sırasında adliyede görevli basın mensuplarının önceden girebildikleri koridorlara girmesine izin verilmedi. Basın mensupları Çakır'ın ifade vereceği koridordan bariyer çekilerek uzaklaştırıldı. Deniz Çakır'ın adliyede yanında sadece avukatı vardı. Hayli tedirgin görünen Deniz Çakır kollarını kavuşturup savcılık kalemine doğru yürüdü. Bir süre orada avukatıyla dosya inceleyen Deniz Çakır'ın burada kahve içti. Yaklaşık yarım saat avukatıyla dosya inceleyen Çakır, daha sonra ifadesi alınmak üzere savcılık odasına alındı.

İFADEDEN SONRA AÇIKLAMA YAPTI : 1 buçuk saat ifade veren Deniz Çakır, adliye çıkışı basın mensuplarının konuştu ve şunları söyledi: - “Yapılan suçlamaları kesinlikle reddettim. Hiç kimseyi kadın, erkek, başı açık, başörtülü, dini inancı, rengi için ayırmadım. Tam tersine birleştirmek için sosyal projelerde yer aldım. Ben ayrıştırmak için değil birleştirmek için mücadele verdim. Zaten ifademi de verdim. Suçlamalar benim bugüne kadar ki duruşuma da ters. Bir sanatçı bir kadını başı örtülü başı örtüsüz diye ayırmaz. Benim başı açık başı kapalı bir çok hayranım yakınım var. Hepsini sarıp sarmaladım”.

  • Güncel 11 Ocak 2019 13:11
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Deniz Çakır'dan başörtülü kızlar ifadesi! Adliye çıkışında dedi ki... videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro