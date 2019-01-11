Deniz Çakır'dan başörtülü kızlar ifadesi! Adliye çıkışında dedi ki...

İSTANBUL'da bir alışveriş merkezinin kafesinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Deniz Çakır 4. katta 1 saate yakın kaldıktan sonra adliyeden ayrıldı. Siyah bir elbise giyen Deniz Çakır adliye çıkışında konuştu. Olay iddianın aslına ilişkin ise bugün Habertürk yazarından farklı bilgiler geldi. İşte Deniz Çakır'dan gelen son dakika haberi ve bilgiler:

SIKI ÖNLEM ALINDI : Deniz Çakır'ın gelişi sırasında adliyede görevli basın mensuplarının önceden girebildikleri koridorlara girmesine izin verilmedi. Basın mensupları Çakır'ın ifade vereceği koridordan bariyer çekilerek uzaklaştırıldı. Deniz Çakır'ın adliyede yanında sadece avukatı vardı. Hayli tedirgin görünen Deniz Çakır kollarını kavuşturup savcılık kalemine doğru yürüdü. Bir süre orada avukatıyla dosya inceleyen Deniz Çakır'ın burada kahve içti. Yaklaşık yarım saat avukatıyla dosya inceleyen Çakır, daha sonra ifadesi alınmak üzere savcılık odasına alındı.

İFADEDEN SONRA AÇIKLAMA YAPTI : 1 buçuk saat ifade veren Deniz Çakır, adliye çıkışı basın mensuplarının konuştu ve şunları söyledi: - “Yapılan suçlamaları kesinlikle reddettim. Hiç kimseyi kadın, erkek, başı açık, başörtülü, dini inancı, rengi için ayırmadım. Tam tersine birleştirmek için sosyal projelerde yer aldım. Ben ayrıştırmak için değil birleştirmek için mücadele verdim. Zaten ifademi de verdim. Suçlamalar benim bugüne kadar ki duruşuma da ters. Bir sanatçı bir kadını başı örtülü başı örtüsüz diye ayırmaz. Benim başı açık başı kapalı bir çok hayranım yakınım var. Hepsini sarıp sarmaladım”.