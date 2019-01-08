Deniz Çakır'a Erdoğan'dan sert yanıt : 'Peh adı da sanatçıymış...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısında Deniz Çakır olayına da değindi. Deniz Çakır'ın bir kafede başörtülü genç kızlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Bu konuya değinen Erdoğan şöyle konuştu:

-"Adı da sanatçıymış. Peh. Bu ülkenin başörtülü hanımlarına 'Suudi Arabistan'a gidin' demek, faşistliğin dik alasıdır. Bu CHP zihniyetidir. Dert başka. Ne derseniz deyin bu ülkede insanların yaşam biçimine karışan CHP zihniyetidir. AK Parti yaşam şekillerini garanti altına alan bir partidir. Makarnacı, kömürcü diyerek aşağılayanların faşistlerin lime lime üzerilerinden dökülmektedir. Demokrasilerde herkesin inancına saygı duyulmalıdır. Başı açıklar, sakallılar, sakalsız diyerek ayrılmaz."

Deniz Çakır ne yapmıştı?:

Deniz Çakır'ın bir kafede 6 başörtülü kadına "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyerek sözlü tacizde bulunduğu ve ve ardından kadınların fotoğrafını çekmeye çalıştığı iddia ediliyor. Kadınlar Çakır hakkında dava açarken, ünlü sanatçı iddiaları reddediyor ve böyle bir şeyin yaşanmadığını söylüyor.