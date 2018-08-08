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Deniz Çakır şok oldu! Cüneyt Özdemir ile ilgili iddiaya yanıtı

Deniz Çakır şok oldu! Cüneyt Özdemir ile ilgili iddiaya yanıtı

Cüneyt Özdemir ile Deniz Çakır'ın aşk yaşadığı iddiasına arka arkaya flaş açıklamalar geldi. Önce Cüneyt Özdemir iddiayı yalanladı hemen ardından Deniz Çakır instagram hesabından avukatı aracılığıyla açıklama yayınladı.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 15:52 - Güncelleme: 08-08-2018 15:52

Deniz Çakır'ın avukatı konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada 'Müvekkilimiz Deniz Çakır ile ilgili bugün yayın organlarınızda yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır' dedi.

İddialara dayanak olarak gösterilen Volkan Yüksel'in açıklamalarını da yalanlayan Deniz Çakır'ın avukatı şu bilgileri paylaştı:

"Haber kaynağı olarak gösterilen ve karakola verdiği ifadesi yayımlanan Volkan Yüksel aleyhinde adli makamlar nezdinde, 3 ayrı mağdur kadın tarafından alınmış koruma kararı ve bunlara ilişkin devam etmekte olan yargı süreci bulunmaktadır. 

Aleyhinde koruma kararı alınmış olan Volkan Yüksel'in 20.07.2018 tarihinde "Off Gümüşlük" isimli işletmede yaşananlara ilişkin vermiş olduğu hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamakta olup, adli makamlara sunulan kamera kayıtları da aralarında sözlü veya fiziksel hiçbir temasın olmadığını ortaya koymuştur. Netice itibariyla Volkan Yüksel'in ifadesi taraflıdır ve bu nedenle basın yayın organlarında yer alan haberler gerçekle bağdaşmamaktadır. Konuyla ilgili olarak gerekli hukuki işlemler yapılacak olup, koruma kararının ihlali niteliğindeki yayınlara son verilmesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz".


Deniz Çakır bir süresidir opera sanatçısı olan Güvenç Dağüstün ile aşk yaşıyor.

CÜNEYT ÖZDEMİR - DENİZ ÇAKIR İDDİASI NE? : Bugün Uçankuş adlı haber sistesi, Cüneyt Özdemir ile Deniz Çakır'ın, 2 yıl boyunca yasak aşk yaşadığını iddia etmişti. Uçankuş, Deniz Çakır ile Güvenç Dağüstün'ün Bodrum'da bir mekanda Volkan Yüksel ile kavga etmesinin nedeni bu gizli ilişkiye bağlamıştı.

Uçankuş'un Deniz Çakır iddialarına Cüneyt Özdemir'den zehir gibi açıklama!Uçankuş'un Deniz Çakır iddialarına Cüneyt Özdemir'den zehir gibi açıklama!Uçankuş'un Deniz Çakır iddialarına Cüneyt Özdemir'den zehir gibi açıklama!Uçankuş'un Deniz Çakır iddialarına Cüneyt Özdemir'den zehir gibi açıklama!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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