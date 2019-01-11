Deniz Çakır olayının aslı ne Sevilay Yılman yazdı

Oyuncu Deniz Çakır'ın doğum günü kutlaması için gittiği mekanda başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiası günlerdir konuşuluyor. Çakır başlatılan soruşturma kapsamında bugün adliyeye giderek savcılığa ifade verdi.

Alkollü olan Çakır'ın, 6 başörtülü kadına “Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada?” dediği iddia edilmişti. Taciz konusunu köşesinde yazan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, bazı tanıklar ve Çakır'ın açıklamalarından yola çıkarak olayı aktardı:

"Başörtülü kadınlar alkol alan Deniz Çakır ve arkadaşlarının birbirlerinin fotoğraflarını çekerken kendi fotoğraflarının çekildiğinden şüphe duyup, “Bizim fotoğrafımızı çekiyorsunuz!” filan diyerek sözlü sataşmada bulunmuşlar. Sonra da kendilerine hizmet eden garsona alkol alan Çakır ve arkadaşlarından rahatsız olduklarını söyleyip masalarının değiştirilmesini istemişler.

Bunun üzerine de Çakır onların da duyabileceği biçimde, “Benim ne içtiğime ne yediğime niçin karışılıyor! Burası Arabistan mı?” diyerek tepki göstermiş."

Yılman, olayı paylaştıktan sonra "Zira elimizde kimin doğruyu söyleyip söylemediği ile ilgili henüz kesin bir delil yok!" diyerek yargı aşamasında gerçekleri öğrenebileceklerini yazdı.

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