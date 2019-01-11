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Deniz Çakır olayının aslı ne Sevilay Yılman yazdı

Deniz Çakır olayının aslı ne Sevilay Yılman yazdı

Deniz Çakır'ın başörtülü kızlara bir AVM'de hakaret ettiği iddiası gündemdeki yerini korurken, Habertürk yazarı Sevilay Yılman olayın farklı yüzünü köşesine taşıdı.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 11:15 - Güncelleme: 11-01-2019 11:15

Oyuncu Deniz Çakır'ın doğum günü kutlaması için gittiği mekanda başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiası günlerdir konuşuluyor. Çakır başlatılan soruşturma kapsamında bugün adliyeye giderek savcılığa ifade verdi.

Alkollü olan Çakır'ın, 6 başörtülü kadına “Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada?” dediği iddia edilmişti. Taciz konusunu köşesinde yazan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, bazı tanıklar ve Çakır'ın açıklamalarından yola çıkarak olayı aktardı:

"Başörtülü kadınlar alkol alan Deniz Çakır ve arkadaşlarının birbirlerinin fotoğraflarını çekerken kendi fotoğraflarının çekildiğinden şüphe duyup, “Bizim fotoğrafımızı çekiyorsunuz!” filan diyerek sözlü sataşmada bulunmuşlar. Sonra da kendilerine hizmet eden garsona alkol alan Çakır ve arkadaşlarından rahatsız olduklarını söyleyip masalarının değiştirilmesini istemişler.
Bunun üzerine de Çakır onların da duyabileceği biçimde, “Benim ne içtiğime ne yediğime niçin karışılıyor! Burası Arabistan mı?” diyerek tepki göstermiş."

Yılman, olayı paylaştıktan sonra "Zira elimizde kimin doğruyu söyleyip söylemediği ile ilgili henüz kesin bir delil yok!" diyerek yargı aşamasında gerçekleri öğrenebileceklerini yazdı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 11 Ocak 2019 11:28 Adı Sanatçı olunca ne oluyor acaba...? onlar özgürlüğü sonsuz yaşar evet yaşarlar, her filim fırıldak onlarda bide örnek olurlar değilmi...? adı sanatçı demi....? sanatçı ........!

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