Deniz Çakır Güvenç Dağüstün ilişkisinde ilk çatlak! Flaşlar patlayınca...

Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'ın eski başrol oyuncusu Deniz Çakır, sevgilisi Güvenç Dağüstün ile Kadıköyde görüntülendi. Flaşların patlamasından rahatsız olan Çakır, sevgilisiyle birlikte poz vermekten kaçındı.

Deniz Çakır Güvenç Dağüstün ilişkisinde ilk çatlak! Flaşlar patlayınca...

Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinin eski oyuncusu Deni Çakır, sevgilisi Güvenç Dağüstün ile önceki akşam Kadıköy Baba Sahne'de Derya Alabora'nın tek kişilik komedi oyuncu 'Efsane Kadın'ı izlemeye geldi.

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Deniz Çakır Güvenç Dağüstün ilişkisinde ilk çatlak! Flaşlar patlayınca...

Güven Dağüstün ile yaklaşık 6 aydır aşk yaşayan ünlü oyuncu, gazetecilerin patlayan flaşlarından rahatsız oldu. Muhabirlerin Dağüstün'le birlikte poz isteğini geri çeviren oyuncu, bir kız arkadaşıyla beraber objektiflere poz verdi.

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Deniz Çakır Güvenç Dağüstün ilişkisinde ilk çatlak! Flaşlar patlayınca...

Deniz Çakır geçtiğimiz gün sevgilisi Dağüstün ile evinin önünde görüntülenmişti. Evinin önünde görüntülenmeyi istemeyen Çakır, muhabirlere, "Arkadaşlar burası benim kapımın önü, bizi böyle çekmeyin" dedi.

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Deniz Çakır Güvenç Dağüstün ilişkisinde ilk çatlak! Flaşlar patlayınca...

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