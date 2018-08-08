Deniz Çakır gazeteci Cüneyt Özdemir iddialarını ilk açıklama

Sevgilisi Güvenç Dağüstün ile Bodrum'da bir mekanda, Volkan Yüksel'le kavga ettiği için karakolluk olan Deniz Çakır'ın, Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu Özdemir ile evli olan gazeteci Cüneyt Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Cüneyt Özdemir'den ilk açıklama geldi.

Deniz Çakır gazeteci Cüneyt Özdemir iddialarını ilk açıklama

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Deniz Çakır ve müzisyen sevgilisi Güvenç Dağüstün, Bodrum Gümüşlük'te bir kavgaya karışmış, olayın büyümesinin ardından iş karakola taşınmıştı. Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün'ün kavga ettikleri kişi ise, Deniz Çakır'ın, küs olduğu eski arkadaşı Volkan Yüksel'di. Sinem Gedik İntizar videolarını patlatan Uçankuş'un iddiaları ise bir anda bomba etkisi yarattı ancak Cüneyt Özdemir'den hemen açıklama geldi.

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Deniz Çakır gazeteci Cüneyt Özdemir iddialarını ilk açıklama

İddialara göre Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün bir mekanda eğlenirken, mekana Volkan Yüksel geldi. Deniz Çakır, sevgilisinin kulağına bir şeyler söyledi. Gerginlik büyüdü, tartışma çıktı ve kavga karakola taşındı. Volkan Yüksel, Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün'ün kendisine saldırdıklarını iddia etti. Olay karakola taşındı ve kapandı.

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Deniz Çakır gazeteci Cüneyt Özdemir iddialarını ilk açıklama

Sinem Gedik İntizar olayını patlatan Uçankuş'un, Deniz Çakır Volkan Yüksel kavgası iddiaları ise şoke etti. Volkan Yüksel'in verdiği ifade Deniz Çakır ile Cüneyt Özdemir'in adı geçiyordu. Ancak iddialara, kısa sürede Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi.

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Deniz Çakır gazeteci Cüneyt Özdemir iddialarını ilk açıklama

İŞTE O AÇIKLAMA; "Bugün uzaktan yakından alakam olmayan bir tuhaf tartışmaya adım iliştirilerek yapılan magazin haberlerinin içinde kendimi buldum. Bu haberlerin aslı astarı yok. Deniz Çakır’ı arkadaşlarımdan dolayı tanırım ama hayatımda hiç yalnız karşılaşmadım bile..."

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