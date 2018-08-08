Deniz Çakır evli gazeteci Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor?

Kısa bir süre önce sevgilisi Güvenç Dağüstün ile Bodrum'da bir mekanda, eski arkadaşı Volkan Yüksel'le kavga ettiği için karakolluk olan Deniz Çakır'ın, Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu Özdemir ile evli olan gazeteci Cüneyt Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Uçankuş'un iddiaları doğruysa, yılın en büyük yasak aşk skandalı patlamak üzere... Geçtiğimiz günlerde oyuncu Deniz Çakır ve müzisyen sevgilisi Güvenç Dağüstün, Bodrum Gümüşlük'te bir kavgaya karışmış, olayın büyümesinin ardından iş karakola taşınmıştı. Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün'ün kavga ettikleri kişi ise, Deniz Çakır'ın, küs olduğu eski arkadaşı Volkan Yüksel'di. Twitter

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İddialara göre Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün bir mekanda eğlenirken, mekana Volkan Yüksel geldi. Deniz Çakır, sevgilisinin kulağına bir şeyler söyledi. Gerginlik büyüdü, tartışma çıktı ve kavga karakola taşındı. Volkan Yüksel, Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün'ün kendisine saldırdıklarını iddia etti. Olay karakola taşındı ve kapandı. Twitter

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Sinem Gedik İntizar olayını patlatan Uçankuş'un, Deniz Çakır Volkan Yüksel kavgası iddiaları ise yenir yutulur cinsten değil. Kavganın üzerinden zaman geçti, sıradan bir kavga gözüyle bakılırken, Volkan Yüksel'in verdiği ifade ve bir takım fotoğraflar servis edildi. Twitter

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