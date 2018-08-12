Deniz Çakır EDHO'dan ayrıldı! Dizi hayranları şokta

'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Meryem Çakırbeyli karakterine hayat veren Deniz Çakır diziden çıkartıldı.

Deniz Çakır EDHO'dan ayrıldı! Dizi hayranları şokta

'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Meryem Çakırbeyli karakterine hayat veren Deniz Çakır diziden çıkartıldı. Yeni sezonun başlamasına günler kala Deniz Çakır'ın diziden çıkartılması son günlerde özel hayatı ile ilgili çıkan haberlerle ilgili olduğu düşünülüyor. Dizide Deniz Çakır şoku atlatılamazken bir ayrılık daha geldi. Olgun Şimşek'in dizinin yeni sezonda izleyici karşısına çıkmayacağını, dizinin senaristi Bahadır Özdener, sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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Deniz Çakır EDHO'dan ayrıldı! Dizi hayranları şokta

Haberlerin ardından yapımcı Bahadır Özdener Instagram sayfasında Deniz Çakır'ın da yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve altına şu notu düştü: Deniz ile vedalaştık. Olgunla da. Çok kıymetli oyuncularla çalıştık bugüne kadar. Yaptığımız işin zor yönlerinden biri bu ayrılıklardır. Yeni öykülere yelken açmak zamanı şimdi. Eminim Deniz ve Olgun yeni maceralarında çok başarılı olacaktır. Yeniden bilikte olmak da kısmet işi... Umarım yollarımız yeniden kesişir...

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Deniz Çakır EDHO'dan ayrıldı! Dizi hayranları şokta

Deniz Çakır İnstagram hesabından diziye veda ettiğini böyle doğruladı.. Üç sezon boyunca şahane bi macera yaşadık... Ben çok sevdim Meryem’i... Çok şey öğretti bana... Anne olmadan, anneliğin mucizesini tattırdı. Çok ağladı Deniz, Meryem’i hissetmeye çalışırken... Kalbimin Meryem kadar yandığını söyleyebilirim; o olmaya çalışırken... İyi ki de girdi hayatıma.. Şimdi bu maceranın sonuna geldik. Emeğime saygı duyan, bu macerada yol arkadaşım olan herkese bin minnet... Ben duruşumdan taviz vermeden ve omurgalı bir birey olmanın erdemiyle yoluma devam edeceğim. Hep öyle yaptım... “İyi insan” olmak güzel... Yanlış olanın karşısında durmak da... Her zaman sevgi ve umutla... DENİZ ÇAKIR

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Deniz Çakır EDHO'dan ayrıldı! Dizi hayranları şokta

Oktay Kaynarca partneri Deniz Çakır’ın EDHO’dan gidişinin ardından paylaştı: Sevgili Deniz harika bir arkadaş,harika bir partner, harika bir oyuncu olarak kalacaksın hep benim için.. “Şimdilik” yollarımız ayrılsa bile mutlaka tekrar buluşacağımız umuduyla..Yolun açık şansın çoook olsun...

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