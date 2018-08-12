Deniz Çakır EDHO'dan ayrıldı! Dizi hayranları şokta

Deniz Çakır İnstagram hesabından diziye veda ettiğini böyle doğruladı.. Üç sezon boyunca şahane bi macera yaşadık... Ben çok sevdim Meryem’i... Çok şey öğretti bana... Anne olmadan, anneliğin mucizesini tattırdı. Çok ağladı Deniz, Meryem’i hissetmeye çalışırken... Kalbimin Meryem kadar yandığını söyleyebilirim; o olmaya çalışırken... İyi ki de girdi hayatıma.. Şimdi bu maceranın sonuna geldik. Emeğime saygı duyan, bu macerada yol arkadaşım olan herkese bin minnet... Ben duruşumdan taviz vermeden ve omurgalı bir birey olmanın erdemiyle yoluma devam edeceğim. Hep öyle yaptım... “İyi insan” olmak güzel... Yanlış olanın karşısında durmak da... Her zaman sevgi ve umutla... DENİZ ÇAKIR