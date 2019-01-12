Deniz Çakır doğru mu söylüyor? Hadi Özışık açıkladı

Oyuncu Deniz Çakır'ın bir doğum günü kutlaması için arkadaşlarıyla beraber bir kafede başörtülü kadınları taciz ettiği iddiası tartışılmaya devam ediyor.

ÇAKIR KENDİSİNİN TACİZE UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak tarafından ifadesi alınan Deniz Çakır'ın kendisinin uzaktan tacize uğradığını iddia etti. Kafalar fena halde karıştı.

Türkiye'nin konuştuğu oyuncunun yaptığı son açıklamalar gazeteci Hadi Özışık'ın gündemindeydi. Özışık, youtube kanalında Çakır olayını değerlendirdi.

Kamera kayıtlarına bakılmasını isteyen Çakır'ın "hayatım boyunca hiç kimsenin hayat tarzına müdahalede bulunmadım, özgürlüklerden yana oldum" açıklamasını aktaran Özışık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Deniz Çakır böyle bir işe girmemişse kameralarda da böyle bir şey gözükmüyorsa tabiki de Çakır'a hak vermek lazım. Karşı taraf Deniz Çakır'a herhangi bir taciz de bulunmuşsa en az Ankara'daki eli kırılası kadın kadar haksızlıktır alçaklıtır diyebilirim.

"ŞİMDİ İŞ KARŞI TARAFA DÜŞÜYOR"

Şimdi iş karşı tarafa düşüyor. Gerçekten hala ısrarlılarsa hakarete uğramışlarsa taciz edilmişlerse onlar da buna göre açıklama yapmak ya da ispat etmek zorundalar.

"DENİZ ÇAKIR'INKİ MUAMMA"

Deniz Çakır ile Ankara'daki ruh hastası kadını birbirinden ayıralım. Onun yaptığı her şey ortada. Deniz Çakır'ınki ise muamma. Dolayısıyla birbirinden ayıralım. Var yok henüz tartışılıyor."

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