Deniz Çakır adliyede! Başörtülü kızlar iddiası için ifadeye böyle geldi

İSTANBUL'da bir alışveriş merkezinin kafesinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde bulunuyor. Deniz Çakır'ın 4'üncü katta bulunan basın savcılığında ifade vermesi bekleniyor. Siyah bir elbise giyerek adliyeye gelen Deniz Çakır herhangi bir açıklama yapmadı. Ünlü oyuncu hakkındaki suçlamaları yalanlamıştı. İşte Deniz Çakır'dan gelen son dakika haberi:
Deniz Çakır İstanbul Adliyesi'ne avukatıyla birlikte tek başına geldi. Hayli tedirgin görünen Deniz Çakır kollarını kavuşturup savcının odasına doğru yürüdü. Deniz Çakır'ın üzgün ve moralsiz hali objektiflere yansıdı.
NE OLMUŞTU?: İki arkadaşı ile birlikte AVM'de bir cafeye giden Deniz Çakır'ın yan masada oturan başörtülü kadınlara "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" şeklinde sözlü tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Kızlar ünlü oyuncunun alkollü olduğunu iddia ederken, Deniz Çakır olayın gündüz yaşandığını ve alkol almadığını söyledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır hakkında, söz konusu kızların şikayeti üzerine "Hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Deniz Çakır o soruşturma için ifade veriyor.
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