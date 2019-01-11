Deniz Çakır adliyede! Başörtülü kızlar iddiası için ifadeye böyle geldi

NE OLMUŞTU?: İki arkadaşı ile birlikte AVM'de bir cafeye giden Deniz Çakır'ın yan masada oturan başörtülü kadınlara "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" şeklinde sözlü tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Kızlar ünlü oyuncunun alkollü olduğunu iddia ederken, Deniz Çakır olayın gündüz yaşandığını ve alkol almadığını söyledi.