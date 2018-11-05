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Deniz Baysal kimdir kaç yaşında kiminle nişanlandı?

Deniz Baysal kimdir kaç yaşında kiminle nişanlandı?

Deniz Baysal kimdir, kaç yaşında ve Deniz Baysal kiminle evleniyor soruları merak konusu oldu. Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile uzun süredir ilişki yaşayan Deniz Baysal İzmir'de aile arasında sade bir törenle nişanlandı. Düğün ise kısa bir süre sonra olacak. Peki Deniz Baysal'ın kocası Barış Yurtçu kim, kaç yaşında?

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 09:35 - Güncelleme: 05-11-2018 09:35

Deniz Baysal kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları haftasonu Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile yaptığı nişanın ardından merak konusu oldu. Genç ve başarılı dizi oyuncusu Deniz Baysal hayatımın aşkı dediği Barış Yurtçu ile uzun süredir aşk yaşıyordu ve nişan yüzükleri takıldı. Aslen İzmirli ve 28 yaşında olan Deniz Baysal birçok dizide de rol aldı. İşte Deniz Baysal hakkında merak edilenler...

Oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, İzmir'de sade bir törenle nişanlandı.

Oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu evlilik yolunda yeni bir adım attı. 27 yaşındaki Baysal ve 35 yaşındaki Yurtçu, gelecek yaz evleneceklerini açıklamıştı.

Deniz Baysal kimdir: 5 Nisan 1991 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. İlköğretimini Karşıyaka ilköğretim Okulu’nda tamamlayan oyuncu Teğmen Ali Rıza Akıncı Lisesi’nden mezun olmuştur. Sonrasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret eğitimine devam etmiştir.

Oyunculukla tanışması ise 2000 senesinde yani daha 9 yaşındayken Karşıyaka Belediye Tiyatrosu ile olmuştur. Burada hem oyunculuk eğitimi almış hem de birçok tiyatro oyununda rol almıştır.

2011 yılında Fox TV’de yayınlanan Derin Sular isimli dizide başrol olarak televizyon dünyasına ilk adımını atan oyuncu; gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmeye başlamıştır.

Akabinde iki adet reklam filminde rol almış ve sonrasında sırasıyla Babalar ve Evlatlar, Kalbim Dört Mevsim, Kayıp Şehir, Aşk Ekmek Hayaller dizileriyle kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam etmiştir. 2014-2015 senelerinde ise rol aldığı Kaçak Gelinler isimli dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan oyuncu hemen ardından Show TV’de yayınlanan Beyaz Yalan isimli dizide birbirine tamamen zıt iki farklı karakteri canlandırarak başarılı bir performans sergilemiştir.

Ayrıca Türkiye’nin ilk internet dizisi olma özelliği taşıyan Can Bedenden Çıkmayınca isimli projede Eylem karakteriyle sevenleriyle buluşmuş ve Sol Şerit isimli sinema filminde rol almıştır.

Son olarak Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde oynayan Deniz Baysal, şu sıralarda Söz dizisinde Savcı Derya karakterine hayat vermektedir.

BARIŞ YURTÇU KİMDİR: Aslen Adanalı olan Barış Yurtçu, 19 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya geldi. Kolpa isimli müzik grubu kurucularındandır. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Barış Yurtçu, 2009 yılında Hayat Senin Mucize İşler, 2010 yılında Maximum, 2011 yılında Son Nefesim ve Yatağın Soğuk Tarafı, 2014 yılında Aşk ve Hayat ile müzik kariyerini sürdürdü. 2016 yılında Ece Seçkin ile birlikte Hoş Geldin Ayrılığa isimli şarkıda düet yaptı.
 

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