Deniz Baysal ile Barış Yurtçu nişanlandı

Oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, İzmir'de sade bir törenle nişanlandı.

Oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, İzmir'de sade bir törenle nişanlandı. Oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu evlilik yolunda yeni bir adım attı. 27 yaşındaki Baysal ve 35 yaşındaki Yurtçu, gelecek yaz evleneceklerini açıklamıştı. Twitter

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Oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, İzmir'de sade bir törenle nişanlandı. Oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu evlilik yolunda yeni bir adım attı. 27 yaşındaki Baysal ve 35 yaşındaki Yurtçu, gelecek yaz evleneceklerini açıklamıştı. Twitter

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Oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, İzmir'de sade bir törenle nişanlandı. Oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu evlilik yolunda yeni bir adım attı. 27 yaşındaki Baysal ve 35 yaşındaki Yurtçu, gelecek yaz evleneceklerini açıklamıştı. Twitter

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