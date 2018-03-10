Deniz Baykal'dan fotoğraflı Afrin mesajı

Almanya'da tedavi gören ve 21 Mart'ta Türkiye'ye dönüp GATA'da tedavisine devam edecek olan CHP'li Deniz Baykal, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'e askerlik fotoğrafını göndererek, Afrin operasyonundaki askerlerle ilgili destek mesajı verdi. Köşesinden "Bu fotoğrafı dün Deniz Baykal gönderdi" diye yazan Ertuğrul Özkök, şunları kaleme aldı:

"Bu fotoğrafı dün Deniz Baykal gönderdi....Ama önce haberi vereyim... Deniz Bey 21 Mart günü Türkiye’ye dönüyor... Tedavisi GATA’da devam edecek... Şimdi bu fotoğrafa dönüyorum...

Deniz Baykal askerliğini önce Yassıada, sonra İskenderun’da yaptı. Yıllarca Türk siyasetine hizmet etmiş, demokrasiden, vatan sevgisinden hiç taviz vermemiş tertemiz bir siyasetçiyi, tertemiz üniformasıyla gösteren bu fotoğraf bugüne çok şey anlatıyor...

Almanya’daki bir hastane odasından, Afrin’de vatan müdafaası yapan aslanlarımıza büyük ve yürekten gelen bir “Merhaba” diyor... Omuz omuzayız mesajı... Bedenim burada ama yüreğim sizinle mektubu... Hadi dönün artık Deniz Bey... Türkiye sizi özledi... Eminim siz de Türkiye’yi..."