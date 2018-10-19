Deniz Baykal belediye başkan aday adayı oldu! Hem de Mudanya'dan...

BURSA'da, avukatlık yapan Deniz Baykal, CHP Mudanya İlçe Başkanlığında diğer aday adaylarıyla düzenlediği basın toplantısında, belediye başkanı aday adayı olduğunu duyurdu. Toplantının Mudanya ilçesi için vizyonlarını açıklamak amacıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Baykal şöyle devam etti:

BAŞKA BİR MUDANYA MÜMKÜN... "Dedik ki 'Başka bir Mudanya mümkün.' Belediye başkanlığı, halkın huzurunu, mutluluğunu, sağlığını sağlamaktır. Belediyecilikten benim kastettiğim şey, yaşamı güzelleştirmektir. Mudanya deniz kenarında bir şehir olmasına rağmen, inanın maalesef denizin nimetlerinden faydalanabilen bir kent değil."

CHP'Lİ BAŞKAN DAHA AZ OY ALMASIN ARAĞMEN SEÇİLDİ... Baykal, Mudanya'nın CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın bir önceki yerel seçimde partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayından daha az oy oranına ulaştığı halde seçildiğini hatırlattı. Türkiye'nin bir önceki yerel seçimlerin yapıldığı 2014'teki Türkiye olmadığını anlatan Baykal şunları söyledi:

KÜSKÜNLÜKLERDE ARAYI BULACAĞIZ... "Geldiğimiz siyasi süreçte bir Cumhur İttifakı ve bir Millet İttifakı var. Kimse bunu gözden kaçırmasın. AK Parti ve MHP bugün ortak aday çıkarma arayışı içinde. Eğer iki parti birleşip burada bir aday çıkarmak isterse, oy oranları yüzde 55'leri buluyor. Biz yüzde 41'lerde kalıyoruz. Ben hem avukatım hem de ara bulucuyum. Mudanya'ya ara bulmaya geliyorum. Mudanya'da eski kırgınlıkları küskünlükleri yok ederek, arayı bulacağız."

Baykal, daha sonra ilçenin çeşitli sorunlarına ilişkin hazırladığı projeleri tanıttı.