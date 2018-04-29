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Deniz Baykal aday olacak mı? İki farklı görüş var

Deniz Baykal aday olacak mı? İki farklı görüş var

Halen Gülhane Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Deniz Baykal CHP'den milletvekili adayı gösterilecek mi?.. Parti ikiye bölünmüş durumda. Kimi "vefa adayı yapılsın" derken bir kısmı da kendisi isterse aday yapılsın" görüşünde...

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Eklenme Tarihi: 29-04-2018 11:16 - Güncelleme: 29-04-2018 11:16

24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmak isteyenlerin başvuru işlemleri devam ederken, ana muhalefet partisinin aday listesinde yer alıp almayacağı merak edilen en önemli isimlerden biri de CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal. Baykal’ın tedavisi halen Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürerken, kızı Aslı BAykal'ı kendi yerine aday yapmak istediği belirtiliyordu. Ancak Prof. Dr. Aslı Baykal, kamu görevlileri için tanınan sürede üniversitedeki görevinden istifa etmedi. Böylece aday olma ihtimali ortadan kalktı. Ayrıca Baykal ailesine yakın çevreler de Aslı Baykal’a resmi adaylık teklif yapılmadığını vurgulamaya devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU TAKİP EDİYOR... Deniz Baykal’ın adaylık durumunun parti meclisinde veya MYK’da resmi olarak gündeme gelmediği ancak üyeler arasında zaman zaman konuşulduğu biliniyor. CHPGenel Başkan Yardımcısı MYK üyesi Çetin Osman Budak, Baykal’ın durumunun henüz resmi olarak konuşulmadığını belirterek, “Henüz aday adaylığı süreci yeni başladı. Ancak Deniz Bey’in durumu ile ilgili her konuyu Genel Başkanımız yakından takip ediyor” dedi.

DENİZ BEY 15 VEKİLİ SORMUŞ... Deniz Baykal’la uzun yıllar siyaset yapan CHP eski Antalya Milletvekili Osman Kaptan, “Kemal Bey, Deniz Bey’e hemen adaylık teklifi götürmeli. Zaten birkaç gün önce 1 saatlik bir görüşme de yaptılar. Deniz Bey, Kemal Bey’le İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekili konusunu konuşmuş. Hatta Kemal Bey görüşmeden sonra, "Deniz Bey’i siyasete karşı gayet ilgili gördüm. Siyaset insanları diri tutuyor’ demiş” dedi.

ASLI HANIM'I DUYMUŞTUK AMA OLMADI... CHP eski Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk, “Bu iş vefanın da ötesinde bir gereklilik. Çünkü deniz Bey bu partiye yıllarını verdi, uyardı, yol gösterdi. Deniz Bey sağlık sebepleri nedeniyle sahada çalışmasa bile katkısı çok büyük olacaktır. Biz Aslı hanımın da aday olacağını duymuştuk ama olmadı” diye konuştu.

ANTALYA'DAN İLK SIRAYA YAZILMALI... CHP eski Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan ise şöyle dedi: “Deniz Bey büyük bir siyasetçi ve devlet adamı. CHP’de çıtayı yükselten bir isim. 18 yıllık bir geçmişi var. Kendisi mutlaka tekrar aday gösterilmeli. Hatta kendisine bile sorulmadan memleketi Antalya’da ilk sıraya yazılmalı.”

TALEP OLURSA ADAY GÖSTERİLİR... Baykal’ın talep etmesi halinde aday listesinde yer alacağını kaydeden CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, “Listelerde yer alacak isimleri genel merkezdeki komisyonumuz değerlendirecek. Genel başkanımız Sayın Baykal’la yakın zamanda görüştü. Talebi olursa mutlaka listede olacaktır. Baykal’la ilgili süreci birebir genel başkanımız yürütüyor” dedi.

İKİ FARKLI GÖRÜŞ... Deniz Baykal’ın adaylık süreci ile ilgili 2 görüşün ortaya çıktığını belirten bazı parti meclisi üyeleri, Hürriyet muhabirine şu bilgileri verdi: “Deniz Bey’in vefa adayı yapılması gerektiğini düşünen parti üyeleri hayli fazla. Ancak bir diğer grup seçimin kritikliğine dikkat çekerek sahada çalışabilecek adayların belirlenmesi gerektiğini düşünüyor.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 29 Nisan 2018 11:32 😂😂😂 yav adam canı derdinde tövbe tövbe niye bu kadar cekiniyorsunuz kardeşim genel başkan neyden cekiniyor 15 senedir yıkacağız yıkacağız çık adam gibi karşısına yik siz nasıl pehlivansiniz demek ki kendine güveni yok biz senin arkanda nasıl duracağız be yav arayış içinde geziyor sunuz böyle mi arkanda duracağız

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Deniz Baykal
DENİZ BAYKAL KİMDİR?

Deniz Baykal kimdir , eşi Olcay Baykal ve çocukları hakkında bilinmeyenler neler? Deniz Baykal'ın hayat öyküsü 20 Temmuz 1938 yılında Antalya'da dünyaya gelmesi ile başlıyor. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fak&

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