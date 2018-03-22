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Deniz Badrutt kimdir sosyetik isim neden intihar etti?

Deniz Badrutt kimdir sosyetik isim neden intihar etti?

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Deniz Badrutt'un intihar ettiği öğrenildi. Peki Deniz Badrutt kimdir, Deniz Badrutt neden intihar etti? İşte Deniz Badrutt'a dair merak edilenler...

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 09:42 - Güncelleme: 22-03-2018 09:42

Birçok sosyetik ismin yakın arkadaşı olan Deniz Badrutt, geçtiğimiz hafta Miami'deki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Acı haberi Sabah'tan Bülent Cankurt duyurdu. Cankurt bugünkü yazısında, Deniz Badrutt'un neden intihar ettiğine dair de bir yorumda bulundu. Deniz Badrut kimdir? Deniz Badrutt neden intihar etti?

İşte Bülent Cankurt'un o yazısı...

Yıllar önce St. Moritz'deki ünlü Badrutt Palace Hotel'in sahibi Johannes Badrutt ile evlenip İsviçre'ye gelin giden sosyetenin ünlü ismi Deniz Badrutt ile ilgili maalesef üzücü bir haberim var. Türkiye'den Ali Koç, Şebnem Dinçgör, Sahir Erozan, Zeynep Mutlu, Sezai Taşkent, Can Akçay ve Aliye Simavi'nin yakın arkadaşı olduğunu bildiğim, dünya jet-set'inden de pek çok ünlü isim ile dost olan Deniz Badrutt, geçen hafta Miami Lincoln Caddesi'ndeki evinin balkonundan atlayıp intihar etmiş!

CENAZE İŞLERİYLE ALİ KOÇ İLGİLENİYOR

Badrutt çifti, uzun bir süre önce St. Moritz'deki otelleri Badrutt Palace'ı satıp Miami'ye taşınmıştı. Kışı Miami'de, yaz aylarını da St. Tropez'de geçiren çiftin yakın zamana kadar mutlu bir hayatı vardı. Fakat son zamanlarda, 16 yaşında bir oğulları da olan çiftin evliliğinin kötü gittiğini ve hatta eşinin Deniz Hanım'a boşanma davası açtığını duymuştum. Sebebi bu mudur bilmiyorum ama Deniz Hanım, geçen hafta salı günü canına kıymış. Yaşasaydı, pazar günü 51'inci doğum gününü kutlayacak olan Deniz Hanım, İstanbul'da defnedilecek. Yakın arkadaşlarından biri olan Ali Koç, Deniz Hanım'ın cenazesinin Miami'den getirilmesi ve defin işlemleri ile ilgileniyormuş. Allah gani gani rahmet eylesin.

Ali Koç'u yıkan ölüm sosyetik isim intihar etti!Ali Koç'u yıkan ölüm sosyetik isim intihar etti!Ali Koç'u yıkan ölüm sosyetik isim intihar etti!Ali Koç'u yıkan ölüm sosyetik isim intihar etti!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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