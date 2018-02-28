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Deniz Akkaya'yı çıldırtan yorum: İt gibi çalışıyorum

Deniz Akkaya'yı çıldırtan yorum: İt gibi çalışıyorum

40 yaşındaki eski manken Deniz Akkaya, sosyal medyadaki paylaşımından "Sizi biz yarattık" şeklindeki yoruma sinirlendi. Deniz Akkaya, "Böyle tiplere pabuç bırakmam. Arkadaşım ben 20 senedir it gibi çalışıyorum, beni kimse yaratmadı. Ben modellikten geliyorum" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 28-02-2018 16:10 - Güncelleme: 28-02-2018 16:10

Bir davete gitmek için hazırlanan Deniz Akkaya, makyajlı fotoğrafını instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. 40 yaşındaki eski manken, söz konusu kareye gelen eleştirilere ateş püskürdü. En çok "Sizi biz yarattık" şeklindeki yoruma sinirlenen Akkaya, Instagram'ın hikaye bölümünden üst üste videolar yayınladı.

Deniz Akkaya, "Böyle tiplere pabuç bırakmam. Arkadaşım ben 20 senedir it gibi çalışıyorum, beni kimse yaratmadı. Ben modellikten geliyorum" ifadelerini kullandı.

"HEM DE BİR ERKEK, KAFAYA GEL"
Deniz Akkaya, paylaştığı videolardan sonra kendisine 'Burun deliğinin biri diğerinden daha mı küçük?' şeklinde yorum yazan takipçisini de Instagram'ın hikaye bölümünden ifşa etti. Ünlü isim, bu yorumu "Şu kadar dikkatle ben aynada kendime bakmıyorum. Hem de bir erkek, bu kafaya gel" notuyla paylaştı. 

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